Az '56-os forradalom évfordulója előtt Orbánék "több millió" magyarral támadnák a Moszkva elleni szankciókat

Egészen ízléstelenre sikeredett Hollik István mai rádiós propaganda nyilatkozata. A Fidesz kommunikációs igazgatója a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában arról beszélt, hogy a kormányoldal azt várja a nemzeti konzultációtól, hogy több millió magyar ember véleménye kikényszerítheti az Oroszországgal szembeni uniós szankciós politika megváltoztatását,

Egy héttel a szovjetek/oroszok által levert 1956-os forradalmunk kitörésének évfordulója előtt a országgyűlési képviselő azt is kiemelte, hogy a kormánypártok kötelezettségnek tartják a nemzeti konzultációt, hiszen kormányzásuk elején megígérték, hogy a Magyarország jövőjét hosszú távon érintő ügyekben ki fogják kérni az emberek véleményét. Ez így volt a Covid kezelése és a migráció ügyében is, most pedig "itt van ez a szankciós rendszer", amely egyértelműen tönkreteszi az európai gazdaságot. Közölte: a nemzeti konzultációtól azt várják, hogy "több millió magyar ember véleménye kikényszerítheti a szankciós politika megváltoztatását".

"Egyben biztos vagyok, hogy ha több millió magyar ember kifejti a véleményét a szankciókkal kapcsolatban - pontosan ugyanúgy, ahogy a kötelező kvótával kapcsolatban is láthattuk -, azt nem tudja figyelmen kívül hagyni Brüsszel"

- adta ki a parancsot a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Arra nem tértek ki, hogy Orbán Viktor orosz (hinta)politikájának legitimálásához miért kell több millió magyar embert kompromittálni Vlagyimir Putyinnal - majd ezt a hamis képet mutogatni Brüsszelben.

Az meg fel sem merült a beszélgetés során, hogy Orbán Viktor az elmúlt napokban már úgy beszél a forradalmunkról és szabadságharcunkról, amit nem a szovjetek, hanem az oroszok vertek le, és legfrissebb történelmi értelmezése szerint még a magyar Zelenszkijt is felakasztották akkor.