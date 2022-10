Gyógynövények, amik hatékonyan csökkentik az ízületi fájdalmakat (x)

Az ízületi fájdalmak teljesen tönkretehetik a mindennapokat, de szerencsére van néhány könnyen hozzáférhető gyógynövény, amely remekül csillapíthatja a panaszokat. Melyek ezek a gyógynövények, és miért olyan hatékonyak? Alábbi cikkünkből kiderül!

1. Csalán

A csalán az egyik legismertebb és legkönnyebben gyűjthető gyógynövény, amely kiváló méregtelenítő és gyulladáscsökkentő hatásokkal rendelkezik. Szerencsére nem kötelező csalánlevelet érintenünk a fájdalmas területhez, hiszen már csalánkrémek és csalánteák, illetve csalán tabletták is kaphatók.

TIPP: Ha már hetek óta fájnak az ízületeink, célszerű azonnal orvoshoz fordulni, hogy még idejében megelőzhessük a bajt, és ne feltétlenül legyen szükség például térd- vagy csípőprotézis beültetésére.

2. Gyömbér

Akár duzzanattal vagy ízületi fájdalommal küzdünk, a gyömbér segítségünkre lehet a panaszok megszüntetésében. Ha külsőleg szeretnénk alkalmazni, akkor célszerű gyömbérolajjal bekenni az érintett területet, majd egy törölköző segítségével kb. 20-30 percre lefedni és melegen tartani azt. Amennyiben inkább belsőleg alkalmaznánk, akkor a gyömbér tea vagy gyömbér kivonat lehet a megfelelő választás.

TIPP: A gyömbér rendkívül sokoldalú gyógynövény, ezért a gyomorfájdalom és a migrén enyhítésére, továbbá a köhögés csillapítására is kitűnő választás. Kellemesen csípős és frissítő íze miatt akár reggeli tea formájában is nagyszerű indítása lehet a napnak.

3. Fűzfa

A fűzfakéreg a leghatékonyabb természetes fájdalomcsillapítók közé tartozik. Nem véletlenül, hiszen szalicintben bővelkedik, amely a fájdalmakat és a gyulladás mértékét is hatékonyan enyhíti. Érdemes a fűzfakéregből teát készíteni, melyet akár egész nap kortyolgathatunk, de kapszula vagy tinktúra formájában is bevihetjük a szervezetünkbe.

4. Ördögkarom

Az ördögcsáklya néven is ismert ördögkarom egy Afrikából származó gyógynövény, amely az elmúlt évtizedekben Európában is kifejezetten nagy népszerűségre tett szert. Ugyanis harpagozidban és prokumbidban egyaránt bővelkedik, amely anyagok fokozzák a szervezet gyulladás- és fájdalomcsillapító képességét.

5. Csipkebogyó

Csipkebogyó teát inni nemcsak a finom íze miatt érdemes, hanem a magas antioxidáns tartalma miatt is. A csipkebogyó aszkorbinsavban, azaz C-vitaminban és B2-vitaminban egyaránt gazdag, aminek köszönhetően rendszeres fogyasztása az immunrendszert is erősíti. Akár tea vagy kivonat formájában fogyasztjuk, rövid időn belül csökkenthetjük az ízületi fájdalmainkat.

6. Menta

A hűsítő mentát már nagyszüleink is használták többek között a torokfájás enyhítésére és a különböző görcsök oldására, illetve az epehólyag kezelésére is. Ízületi fájdalom esetén célszerű menta kivonattal bekenni az érzékeny területet, pozitív hatása pedig szinte azonnal érezhető. Azonban a mentát teaként is fogyaszthatjuk, ha gyulladáscsökkentő hatása mellett még az emésztésünket is javítani szeretnénk.

7. Rozmaring

A rozmaring már az ókori Rómában is közkedvelt gyógynövény volt, amelyet elsősorban fertőtlenítő és görcsoldó hatása miatt használtak az emberek. Ízületi panaszok fennállásakor kifejezetten érdemes bevetni, ugyanis a rozmaringsav már rövid távon is hatékonyan csökkentheti a fájdalmat. A legegyszerűbb megoldás az, ha rozmaring krémet szerzünk be, és azzal kenjük be a fájdalmas ízületi pontokat.

8. Cickafark

A cickafarkot általában a gyomorgörcsök és a menstruációs fájdalmak enyhítésére ajánlják, de a fájó ízületek kezelésére is népszerű választás. Napi 1 csésze cickafark tea fogyasztásával csökkenthető az ízületi gyulladás, ráadásul az étvágy is nagyszerűen javítható. Emellett a cickafark tea vagy kivonat a máj- és epebetegségek esetén is jól jöhet, ezért csakis nyerni lehet a fogyasztásával.

A fenti gyógynövények segítségével jelentősen enyhíthetők és akár meg is szüntethetők az ízületi fájdalmak. Azonban hosszabb ideje fennálló fájdalom esetén mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni, hiszen gyógynövények helyett lehet, hogy vényköteles gyógyszerekre, esetleg térd- vagy csípőprotézis beültetésére lehet szükségünk a panaszok megszüntetéséhez. Fogyasszuk bátran a fenti gyógynövényeket, és tegyünk tudatosan az egészségünkért!