Alapjogunkban áll - Velünk él még '56?

Az Alfahír Alapjogunkban áll című podcastjében az 1956-os forradalom kapcsán beszélünk arról, hogy mit is jelent szabadságharcosnak lenni, és elvárható-e, hogy feláldozzuk az életünket a szabadságért, az országért. Kiderül az is, hogy a műsorvezetők hogyan élték meg a 2006-os eseményeket. Arra is keressük a választ, hogy a gazdasági válság mennyire szűkíti be a fogyasztói társadalmat, és mennyire számít alapjognak a lakhatás, a szórakozás és az utazás.

A Könyvsarokban ezúttal Noémi vár mindenkit, Michelle Obama Így lettem című könyvével.

Műsorvezetők: