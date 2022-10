NER: Pintér Sándor volt biztonsági cége veszi át a postai pénzszállítást

A 444.hu számolt be arról, hogy több mint két hónap vizsgálódás után a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) engedélyezte, hogy Pintér Sándor belügyminiszter egykori cége, a Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. megvegye a Magyar Posta pénzszállító vállalkozását, az MPT Security Zrt.-t, amely eddig részben a magyar állam, részben a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Takarékbank tulajdonában volt.

A GVH eljáró versenytanácsának megállapítása szerint az ügylet nyomán nem csökkent jelentős mértékben a verseny az érintett piacokon

- olvasható a GVH október 5-ei határozatában.

A vevő a korábban Pintér Sándor tulajdonában lévő Civil Biztonsági Zrt. Hivatalosan a Prostasia Zrt. a tulajdonos, amelyben Szabó Péter és Tölgyesi Vilmos a részvényes, valamint Tasnádi László, Pintér Sándor belügyminiszter egykori államtitkára az igazgatóság elnöke.

Egyelőre nem ismert a vételár, és az sem, hogy a Magyar Posta és a Magyar Bankholding miért válik meg a cégtől, hiszen stabilan nyereséges vállalatról van szó. Tavaly 8,7 milliárd forintos árbevétel mellett 331 millió forintos nyereséggel zárt az MPT, és a korábbi években is 7-8 milliárd forintos forgalmat bonyolítottak 100-200 millió forintos profittal.

Hogy nem akármilyen céget szereztek maguknak Pintér Sándor volt üzlettársai, azt jól mutatja, hogy az MPT egyrészt a Magyar Nemzeti Bank stratégiai partnere, másrészt a pénzügyminiszter által kijelölt nemzeti létfontosságú rendszerelemnek számít a kritikus infrastruktúra miatt. A volt postai cég nem csak a nyugdíjakat és a sárga csekkes pénzeket szállítja az országban, hanem:

- a takarékszövetkezetek pénzét is,

- a takarékbanki ATM-et is ők táplálják készpénzzel,

- a Szerencsejáték Zrt. is régi partnerük,

- a BKK jegykiadó automatáit is ők üzemeltetik,

- összesen 4500 szolgáltatási helyről naponta átlagosan mintegy 3000 ponton végez értékszállítást.

Kiemelt partnerei: Magyar Posta, MKB, Takarékbank, Szerencsejáték Zrt., T-Systems, CIB Bank, Volán, az IKEA és a DM.

A 444 a cikk végén arra is felhívja a figyelmet, hogy a privatizáció mellett a Posta mostanában leginkább a bezárásokkal volt elfoglalva, hiszen október 7-én zárt be végleg a budapesti posták mintegy negyede.