Mire kell figyelni a fürdőszobai lámpa kiválasztásakor? (x)

Nem egyszerű feladat a fürdőszobai lámpa kiválasztása, nagy odafigyelést igényel, mivel jó néhány szempontot figyelembe kell venni annak érdekében, hogy megfelelő legyen a kiválasztott darab. Cikkünkben összegyűjtöttük a legfontosabb szempontokat, amelyeket feltétlenül figyelembe kell venni a kiválasztása során.

Gyakran előfordul, hogy a fürdőszobában nincs ablak, vagy ha van, akkor annak a mérete rendkívül kicsi. Ennek az a következménye, hogy kevés természetes fény jut a helyiségbe. Azonban fényre szükség van a tisztálkodás során, szóval sort kell keríteni a fürdőszobai lámpa kiválasztására és felszerelésére. A Zuhanykabin.hu oldalán fürdőszobai lámpák széles választéka található.

Extrém igénybevételnek van kitéve a lámpa, így fontos, hogy strapabíró legyen

Értelemszerűen akármilyen lámpa nem kerülhet a fürdőszobába, hiszen olyan változat kell, ami ellenáll a kifröccsent víznek és a páratartalomnak egyaránt. Nemcsak arra kell figyelni, hogy az adott lámpa kifejezetten fürdőszobába legyen tervezve, hanem arra is, hogy valószínűleg ez a világítás lesz a lakásban legtöbbször fel- és lekapcsolva. Szóval extrém igénybevételnek van kitéve a fürdőszobai lámpa, emiatt fontos, hogy rendkívül strapabíró legyen.

Mindemellett természetesen az is fontos, hogy esztétikus legyen, megfelelő fényt biztosítson fürdéshez és szépítkezéshez egyaránt. Elengedhetetlen, hogy a fény hasonlítson a természetes fényhez, hiszen csak így lehet tökéletes sminket készíteni vagy éppen megfelelően borotválkozni. Annak érdekében, hogy a helyiség minden egyes részében tökéletes legyen a fény, több lámpa beszerzésére lesz szükség.

Kell egy tükörvilágító lámpa

A fürdőszobák esetében mindenképpen szükség lesz egy általános megvilágításra, amelyre a mennyezeti lámpa nyújt megoldást. Továbbá a fő fényforrás mellett szükség lesz még néhány lámpára a fürdőszobában.

Például mindenképpen kell egy tükörvilágító lámpa annak érdekében, hogy kényelmes legyen a szépítkezés, a sminkelés vagy éppen a borotválkozás. Erre azért van feltétlenül szükség, mert a mennyezeti lámpa nem világítja meg kellőképpen ezt a részét a helyiségnek.

Külön kapcsolóval működjön, ne legyen összekapcsolva az általános világítással

A tükörvilágító lámpa kerülhet a tükör fölé és mellé egyaránt. Érdemes a hosszabb változatok mellett dönteni és a tükör mellé helyezni két oldalra a lámpákat. Természetesen a legjobb hatás akkor érhető el, ha a tükör mellé és fölé is kerül lámpa, mert akkor valóban minden oldalról meg lesz világítva az arc, teljes mértékben elkerülhető az árnyékhatás.

A tükörvilágító lámpa esetében még arra is feltétlenül figyelni kell, hogy külön kapcsolóval működjön, ne legyen összekapcsolva az általános világítással. Amennyiben a fürdőszobában szauna vagy infrakabin is van, akkor az azokhoz szükséges lámpákról is gondoskodni kell.