Orbán Viktor: Mentesítést kaptunk a gázársapka alól az EU-csúcson

Nem maradtunk egyedül, így sikerült egy fair megállapodást kiharcolnunk.

Orbán Viktor a Facebook oldalán jelentette be, hogy a brüsszeli uniós csúcson abban állapodtak meg, ha lesz is a földgázárak korlátozását jelentő gázársapka Európában, az nem érinti majd azokat a hosszú távú szerződéseket, amelyek nélkül a kormányfő szerint Magyarország gázellátása ellehetetlenülne.

Más szóval a gázársapka alól mentesítést kaptunk, így az nem veszélyezteti Magyarország biztonságos gázellátását

- tette hozzá.

A miniszterelnök közölte, arról is döntés született, hogy ha lesz is közös gázbeszerzés Európában, az nem lesz kötelező Magyarország számára. Ezáltal továbbra is nyitva marad minden beszerzési lehetőség. Orbán Viktor szerint ez azért fontos, mert csak akkor tudjuk leszorítani az energia árát hazánkban, ha minél több forrás áll rendelkezésre, minél nagyobb a verseny a magyar energiapiacon.

Az EU 15 tagállama támogatná a gázársapka bevezetését, a magyar mellett más okok miatt ugyan, de Németország, Ausztria és Hollandia is ellenzi a földgázárak korlátozásának bevezetését.