Íme A Terv: 1400 konténerkazánnal segítenék ki az iskolák és közintézmények fűtését

Jövő héttől nagyüzemben indul a kazángyártás, 1400 új készüléket rendelt meg a kormány, hogy ezekkel segítse ki a közintézmények fűtését. Fontossági sorrendet is felállítottak, aszerint, hogy hol a legelavultabb a fűtési rendszer, oda kerül az első 400 eszköz.

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az RTL-nek azt mondta, hogy

az előzetes felmérések alapján jutottak arra, hogy 1400 helyen lesz szükség az eszközökre az elavult gázkazánok miatt.

Első körben iskolákban, állami és önkormányzati intézményekben viszik ki az új kazánokat.

A projektet a Belügyminisztériummal közösen szervezi az ITM.

Bár a gáz most folyamatosan érkezik az országba, fel kell készülni arra a lehetőségre, amikor nem vagy kevesebb jön, esetleg nagyon megdrágul

– véli Palkovics, aki szerint erre válasz a kazánok beszerelése. Az első rendelés már megtörtént. Zalaegerszegen van az egyik gyártó, de külföldről is jönnek majd kazánok.

A kazánok gyártása jövő héttől indul, és amint megépülnek, már be is üzemelik őket a helyszínen. Az első beszereléseket is a jövő hétre ígérik.

Palkovics szerint a telepítés egyszerű lesz, mert ezek mind az épületeken kívül helyezik majd el. A külföldi kazánok vizsgáztatva, jóváhagyva érkeznek az országba.