Brenner Koloman: Távozzanak az egyetemi kuratóriumokból a fideszes miniszterek!

A jelenlegi gazdasági és szociális válságban különösen visszatetsző, hogy hivatalban lévő miniszterek és más állami vezetők milliós fizetést vesznek fel az egyetemi kuratóriumi tisztségükért is, miközben miniszteri, államtitkári és egyéb javadalmazásában is részesülnek

Emlékeztetnék mindenkit, hogy amikor a magyar egyetemi világ 80 százalékát alapítványi fenntartásba forgatták át érdemi egyeztetés nélkül, egyértelműen tiltakoztunk az ellen, hogy hivatalban lévő fideszes miniszterek, államtitkárok és a fideszes holdudvar megmondóemberei kerüljenek be a testületekbe. Nekünk, hazánk felelős konzervatív pártjában, érték az egyetemi autonómia, ahogy azt jelentéstevőként meg is fogalmaztam az Európa Tanács 47 tagállamának szóló nagy többséggel elfogadott Brenner-jelentésben

Még azt a módosító indítványomat is lesöpörte a Fidesz parlamenti többsége, amelyet minden egyetem esetében benyújtottam arról, hogy "ex officio", tehát hivataluknál fogva automatikusan kerüljenek be a kuratóriumokba a megválasztott egyetemi vezetők, hallgatók. Ráadásul, mint ismeretes, az egypárti túlhatalmat kiépítő Fidesz megígér mindent jelenleg az EU-pénzek reményében, Navracsics miniszter úr először kijelentette, hogy a közfeladatot ellátó közalapítványok esetében az összeférhetetlenségi szabályokat szigorítja, már a "politikai szimpátia" is kizáró ok lehet. Aztán jelenleg arról magyarázkodnak, hogy csak amikor személyes érintettségük van, akkor nem vesznek részt a döntésben ezek a kuratóriumi tagok.

Öntsünk hát tiszta vizet a pohárba, távozzanak a fideszes miniszterek, államtitkárok az egyetemi kuratóriumokból, hallgassanak a józan észre és a felelős konzervatív hangra!

- írja Facebook-bejegyzésében Brenner Koloman, a Jobbik országgyűlési képviselője.

Mint arról beszámoltunk, Szijjártó Péter külgazdasági havi bruttó 1,5 millió forintért tagja a győri egyetemet fenntartó vagyonkezelő alapítványnak, míg Tarlós István volt főpolgármester havi egymillió forintért vezeti a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány felügyelőbizottságát.