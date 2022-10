PSZ: október 27-én, az országos tanársztrájk idején ismét élőláncot alkotnak a pedagógusokért Budapesten

"Október 27-én, csütörtökön élőláncot alkotnak a pedagógusokért Budapesten. „Pedagógusaink lankadatlanul harcolnak magukért és értünk. Álljunk ki közösen, rendíthetetlenül, mert az oktatás helyzete továbbra is kritikán aluli” – így kezdi felhívását az Egységes Diákfront-DAT és az Egységes Diákfront-Grund arra az eseményre, ami csütörtökön 7:45-8:45-ig tart"

- írja a Pedagógusok Szakszervezete Facebook posztjában.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete pedig szintén közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy az országos tanársztrájk napjára újabb eseményt jelentettek be a Hősök terére. A tervek szerint Palya Tamás is felszólal majd, de lesz koncertje iskolai zenekaroknak és flashmobbal is készülnek a szervezők.