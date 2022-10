Szállás.hu: a szállodák kevesebb mint egy százaléka tervez végleges bezárást, inkább átmeneti szünetet tartanak

A Szallas.hu körülbelül 900 hotel foglalását kezeli, ezek kevesebb mint 1 százaléka jelezte, hogy végleges bezárást tervez vagy már be is zárt – írja a cég közleményében. Azokon a helyeken, ahol így határoztak, az energiaárak elszállásával indokolják a döntést, de vannak, akik munkaerőhiány miatt nem tudnak a továbbiakban üzemelni.

Kis híján kétszer ennyien vannak, akik átmeneti szünetet terveznek. Vannak, akik határozott, mások határozatlan időre.

Köztük vannak olyanok is, akik egyébként is minden évben bezárnak a téli időszakra. Többen most végzik el az energetikai, gépészeti korszerűsítési munkálatokat, hogy tavasztól újra nyithassanak, és hosszú távon működhessenek tovább. A következő időszakra vonatkozó felmérésük szerint a megkérdezett 184 fürdő közül 87 százalék a folyamatos működés mellett döntött.

Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője elmondta, tavalyhoz mérten átlagosan 10 százalékkal drágább az őszi szállás, 2019-hez képest pedig 30 százalékhoz közelít a különbség. Így most ősszel átlagosan 11 158 forintba került egy éjszaka egy fő részére.