Nem lesz karácsonyi díszkivilágítás a II. és a VI. kerületben sem, inkább a rászorulóknak nyújtanak támogatást

Közös közleményt adott ki két ellenzéki polgármester, a II. kerületet irányító Őrsi Gergely, és a VI. kerületet vezető Soproni Tamás Facebookon, amelyben bejelentették, hogy idén az ünnepek idején egyik kerületben sem lesz díszkivilágítás. Az erre szánt összegből ígéretük szerint a rászorulóknak nyújtanak majd támogatásokat.

"A karácsonyhoz az otthon melege mellett hozzátartozik utcáink díszítése, a díszkivilágítás is. Az Andrássy úton, a Teréz körúton és a Margit körúton, a VI. és a II. kerületben egyaránt. Polgármesterként sok mindenben egyetértünk. És ahogy korábban hasonlóan gondolkodott ez a két kerület a karácsonyi díszkivilágításról, úgy most is"