Rogán Antal minisztériuma közel 20 milliárdot fordított arra, hogy megnyerjék a '22-es választásokat

A K-Monitor összegezte a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda idei szerződéseit, így azokat is, amelyek a választási kampány alatti költésekre vonatkoztak.

A listából kiderül, hogy

a választások előtt összesen 19,6 milliárdot költöttek „kék” és népszavazási hirdetésekre, amit megfejel a legújabb „bombás kampány” 7,8 milliárdja.

Ez összesen 27,4 milliárd forintnyi közpénz, ami a kormányt propagálta. A K-Monitor felsorolása szerint az Orbán Viktor gondolatait angolul népszerűsítő primeminister.hu portál 74 millió forintba, a nyugdíjasoknak kiküldött Jókor című reklámújság 369 millióba, míg a 13. havi nyugdíjhoz küldött „tájékoztató levél” 443 millióba került az adófizetőknek.

A K-Monitor azt is kiemeli: Rogánék a pártközeli civil szférának is bőkezűen osztott pénzt. Bő félmilliárd forintot kapott „a fideszes szellemi holdudvar milliárdokkal és ingatlanokkal kitömött bástyája, a Kommentár Alapítvány”, de a Király Nóra fideszes politikus, korábbi újbudai alpolgármester fémjelezte női szervezetek idén is sok pénzt kaptak: a politikus FICSAK 11 Alapítványa 15 milliót, a Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete 40 milliót, a Mindennapok Női Szemmel Egyesület 40 milliót kapott.

A minisztérium kifizetési listáján szerepel pályázat nélkül, egyedi támogatással pénzt kapott szervezetek között a teljesség igénye nélkül:

a szombathelyi Fideszhez kötődő Női Erőforrás Társaság,

a Szabó Krisztián Szilárd korábbi Fidelitas-vezetőhöz kötődő Fiatalok a Polgári Magyarországért Egyesület,

a KDNP-közeli Szent István Intézet,

a közmédia volt kommunikációs vezetőjének, Kobza Miklósnak az alapítványa (Digitális Kutatások Intézete),

a Civil Út Alapítvány, amit Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, volt fideszes politikus vezet.

A K-Monitor azt is megjegyzi: a listán erősen felülreprezentáltak a kiemelt társadalmi ügyekért felelős Nyitrai Zsolthoz köthető Heves megyei szervezetek.

(Telex)