Navracsics: Nem volt jó politikai döntés, hogy a Fidesz kilépett az Európai Néppártból

A Fideszből a KDNP-be igazolt Navracsics Tibor adott interjút a 24.hu-nak. Főleg a brüsszeli tárgyalásokról és az uniós pénzek feltételekhez kötött érkezéséről, illetve a Helyreállítási Alap forrásainak eléréséről beszélt a területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős tárca nélküli miniszter.

Szóba került ugyanakkor Navracsics Tibor „pártváltása” is. Miután a Fidesz minden rendű és rangú politikusa Orbán Viktorral az élen többször vérig sértette az Európai Néppárt tagjait, beleértve az elnököt is Manfred Webert, távozott uniós nagytestvérétől és azóta csak marginális pártként van jelen az európai politikában. Ezért (is) lépett ki a Fideszből Navracsics Tibor és ült át a KDNP-be, amely nem követte a Fideszt és maradt az Európai Néppárt tagja.

Arra a kérdésre, hogy így könnyebb tárgyalni Brüsszelben, Navracsics úgy fogalmazott, hogy nem, és ez szerinte identitás kérdése.

Én az európai kereszténydemokrácia részének tartom magam

- tette hozzá Navracsics Tibor, aki szerint azért is aggályos a Fidesz távozása mert mint hangsúlyozta,

„az Európai Néppárt jelentősége nem csak ideológiai vagy pártpolitikai, ez egy ismeretségi háló, kapcsolatrendszer is. És bár ehhez kívülről is lehet kapcsolódni, azért az igazi kapcsolatokat a néppárti tagság jelenti. A Fidesznek szerintem arra kell ügyelnie, hogy ne csússzon ki a nagy európai pártcsaládok kommunikációs hálójából.”

Amikor pedig arról kérdezték, hogy hiba volt kilépni az Európai Néppártból a miniszter így reagált: