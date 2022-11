Gyöngyösi Márton fideszes korrupciós ügyekkel tesztelné az Integritás Hatóságot

Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnöke Facebook oldalán számolt be egy érdekes kísérletről.

"Az Orbán-rezsim már annyit hazudozott, és olyan sokszor szegte meg saját ígéreteit is, hogy nem igazán tudunk már neki hinni, amikor egy újabb hatóságot hoz létre a korrupció üldözésére, hogy az EU-s pénzeket megkaphassa. Ugyanakkor tény, hogy az új Integritás Hatóság elnöke, Bíró Ferenc nem a NER embere, és valódi szakmai teljesítményt mutatott fel eddigi pályafutása során. Az alelnökökről viszont nemigen tudni semmit. Azt sem tudjuk, hogy milyen valódi jogi lehetőségei lesznek a Hatóságnak. Az igazi kérdés ugyanis ez"

- fogalmazott.

A Jobbik elnöke szerint az is kérdés, hogy ha már a Polt Péter vezette Legfőbb Ügyészség annyira nem végezte el munkáját, hogy új hatóság kell mellé, akkor hogy lehet Polt még mindig a helyén. A párt szerint a sok kérdésre úgy lehet választ találni, ha próbát tesznek az új intézménnyel.

"A következő hetekben beadvány formájában tájékoztatni fogjuk az Integritás Hatóságot azokról a korrupciós ügyekről, amelyeket politikusaink és tagjaink az elmúlt években feltártak. Lássuk, mire jutnak vele? Kivizsgálják, és felelősségre vonják a tetteseket? Vagy nem tesznek semmit? Hamarosan kiderül!"

- zárta bejegyzését Gyöngyösi Márton.

A napokban egyébként élőben kérdeztük Martin József Pétert, a Transparency International ügyvezető igazgatóját az Orbán-kormány és az Európai Bizottság közös korrupcióellenes küzdelméről, amiben a szakértő beszélt az Integritás Hatóság működéséről is.

A krónikához tartozik az is, hogy Állami Számvevőszék néhány nappal ezelőtt tájékoztatott az Integritás Hatóság vezetéséről: elnöke Biró Ferenc lett, míg elnökhelyettesként Holbusz Tímea és dr. Dabóczi Kálmán segítik majd a testület munkáját.

A Telex gyűjtése szerint Biró Ferenc, az új elnök húsz éve dolgozik integritási területen, és eddigi munkájában akadt csalásfelderítés is, de az utólagos észlelés mellett legalább olyan fontos volt a megelőzés, olyan rendszereket segített kidolgozni a team, amelyek mindenféle visszaéléshez adtak prevenciós segítséget. Azt is írták, hogy az egyik elnökhelyettesnél Dabóczi Kálmánnál előny volt, hogy ő épített már fel nagy szervezetet, és a BKK korábbi vezérigazgatójaként volt intézményvezetői tapasztalata is. A szakember számára a BKK-s vezérigazgatói feladat akkor ért véget, amikor 2018 novemberében Tarlós István kezdeményezte a menesztését, mert őt tette felelőssé az e-jegyrendszer elhúzódásáért.

A másik elnökhelyettes, Holbusz Tímea, ő eddig a kormány kötelékében dolgozott, az Európai Uniós Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) Különleges Vizsgálatokért Felelős Igazgatóságát vezette. A Telex információja szerint ez egy olyan hivatal, amelyet az Európai Bizottság is teljes mértékben elfogadott (aki kritikusabb a kormánnyal, ő úgy fogalmazott, egyedül ezt ismerte el a bizottság). Az EUTAF tehát ugyan költségvetési szerv, de állítólag a kormány a szakmai munka tartalmi elemeibe nem szólt bele. Mindenesetre, aki Holbusz Tímeával tárgyaláson találkozott, vagy uniós ellenőrzésen dogozott vele, jókat mondott róla - írta a portál.