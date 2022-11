Lukács László az egészségügyről: Ahová az állam eddig betette a lábát, ott csak a várólisták növekedtek

Lukács László, a Jobbik frakcióvezetője kedden, napirend előtti felszólalásában a Parlamentben arról beszélt, hogy fura országban élünk, mert olyan kormányunk van, aki mindenért a szankciókat okolja, miközben a kormányfő nyolcból nyolc szankciós csomagot megszavazott Brüsszelben, és hiába vagyunk agrárország, hiánycikk lesz év végére a hagyma és a burgonya, arról nem is beszélve, hogy máshol nem drágult ilyen ütemben a kenyér vagy a tojás, ráadásul a Belügyminisztérium felelős az egészségügy átalakításárért.

Elmondta, az elmúlt napokban kiderült, hogy a Pintér Sándor vezette tárcának határozott elképzelése van az egészségügy területének átalakításával kapcsolatban, és a következő napokban, hetekben a nyilvánosság előtt kell majd megvitatni a javaslatokat.

Kiemelte,

a Jobbik elkötelezett csak egy robosztus, erős állami egészségügy mellett, amelyben az állami finanszírozásnak meghatározó súlyúnak kell lennie, hiszen az állam képes olyan nehéz helyzetekben áthidaló megoldásokat nyújtani az ellátási nehézségeket illetően, mint amilyen a koronavírus-járvány is volt.

A médiából megismert előterjesztéssel kapcsolatban azonban a konzervatív párt országgyűlési képviselője néhány kritikát is megfogalmazott. Úgy látja, a Fidesz ismét ahhoz az eszközhöz tervez nyúlni, ami az elmúlt időszakban sem vezetett sikerre, jelesül, hogy megint államosításra és központosításra készülnek.

A kormány ezen törekvése most már eléri a háziorvosokat, eléri az önkormányzatoknál lévő szakrendelőket, illetve a laborszolgáltatásokat. Szerinte viszont téves az a felfogás, hogy az vezet eredményre, ha mindent a központból rendeznek.

Lukács önkormányzati képviselői munkájára utalva arról beszélt, hogy emlékszik, milyen az, amikor egy önkormányzat rálát a helyi egészségügyi intézményére és valódi gazdájaként törődik vele.

Úgy látja,

igenis jó gazdái tudtak lenni a kórházaknak és védőnői szolgáltatoknak az önkormányzatok, amelyek tisztességes alkukra és megállapodásokra tudtak jutni annak érdekében, hogy biztosítani tudják a tisztességes alapellátást.

Ehhez képes, ezzel teljesen szembemegy az újabb fideszes javaslat - tette hozzá.

A jobbikos politikus kifejtette, az megye, egy kórház koncepció, és az a gyakorlat, hogy az egészségügyi intézmények áthelyezhetik az egyes szakdolgozókat és orvosokat ahhoz fog vezetni, hogy a kisebb kórházak - legyenek akár Karcagon vagy Orosházán - folyamatosan ki fognak ürülni, és folyamatosan veszíteni fognak az ellátási képességükből a lakosság rovására.

A készülő labordiagnosztikai államosítás kapcsán pedig arról beszélt, hogy az nagy valószínűséggel ahhoz fog vezetni, hogy a területre jellemző minőség és az innováció teljes egészében ki fog iktatódni a rendszerből.

"Ahová az állam eddig betette a lábát, ott csak a várólisták növekedtek"

- fogalmazott, hozzátéve, hogy a labordiagnosztika egy védendő terület.

Lukács László arra is felhívta a figyelmet, hogy

a közreműködői szerződések megszüntetése lényegében a kiskórházak halála lesz.

Hozzátette, azok a szakrendelők, amelyek most az ellátás ékkövei teljesen ki fognak üresedni.

A hungarikumnak számító védőnői szolgálatok tömbösítését szintén nem tartja jó ötletnek, mivel ez egy olyan szolgáltatás, aminek a lakosság legközelebbi elérhető pontján, a háziorvosoknál van igazán jó helye.

Az egészségügyi reformok akkor sikeresek, ha azok mögött széles társadalmi és szakmai támogatás van. Úgy tűnik, mégiscsak egy önálló egészségügyi tárcára lett volna szükség

- mondta.

Rétvári Bence államtitkár válaszában személyeskedő hangot ütött meg, majd arról beszélt, hogy a baloldal választási programjában vidéki kórházak bezárása szerepelt, meg persze volt gyurcsányozás és a vizitdíjat is felemlegette. Ezután a kormányzati sikerpropaganda következett: 91 vidéki kórház, 54 rendelőintézet és 107 mentőállomás felújítása, 23 új rendelő és 34 új mentőállomás építése. Beszélt arról is, hogy mennyivel nőtt egy átlagos háziorvosi praxis bevétele az elmúlt években, majd a szakdolgozók, egy kezdő és egy pályája végén lévő orvosi bérekre is kitért.