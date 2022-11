Konzultáció: az MMM adatkezelője is lelépett Márki-Zay mozgalmából és tagsága felfüggesztését kérte

Egyre inkább úgy tűnik, tovább folytatódik a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Mozgalom szétesése, legalábbis erre utal, hogy több alapító tag is otthagyta az ex-miniszterelnökjelölt mozgalmát. Ahogyan arról október végén lapunk elsőként számolt be, Magyar György ügyvéd távozott az MMM elnökségéből. Néhány napja pedig szintén egy másik alapító és elnökségi tag, Hernádszentandrás polgármestere, Üveges Gábor jelentette be, hogy kilép a mozgalomból.

Kedden pedig egy újabb érdekes fejezettel bővült a Mindenki Magyarországa Mozgalom története: Cserép János esztergomi önkormányzati képviselő Facebook posztjában arról írt, hogy az áprilisi választási eredmények és a 2,5 milliárdos kampányköltség tényének megismerése után úgy döntött, hogy

felfüggeszti kapcsolatát és tagságát az MMM-mel.

Bejegyzésének apropóját az adta, hogy miután hétfőn Márki-Zay Péter bejelentette, hogy a Mindenki Magyarországa Mozgalom "Civil Nemzeti Konzultációt" indít, az akció kapcsán a Mandiner arról írt, hogy a konzultacio2022.hu oldalon az adatvédelmi nyilatkozatra kattintva egy esztergomi székhelyű cég, a Pilar Internet Consulting Kft. (2500 Esztergom, Lőrinc utca 2.) szerepel a weboldal üzemeltetőjeként, amelynek ügyvezetője Cserép János önkormányzati képviselő.

A volt MMM-es politikus posztjában arról ír, hogy a Mandiner szenzációhajhász sztorijával "betonkeményen lyukra futott", mivel a hivatkozott cég már nem dolgozik a mozgalommal, és állítása szerint pénzt pedig eddig sem kapott munkájáért, és a Pilar Internet az MMM mulasztásából szerepel a konzultációs weboldal adatvédelmi nyilatkozatában.

"Sem a rendszer fejlesztéséért, sem az üzemeltetéséért, sem addig, sem azóta nem kaptunk egy fillért sem - ez részemről egy amolyan grátisz, az ügy és a rendszerváltás reményének érdekében tett közösségi felajánlás/munka volt. Piaci alapon dolgozva ugyanilyen volumenű munkáért egy jó helyen lévő kisebb lakás árát ki szokás számlázni"

- fogalmazott közösségi oldalán Cserép.

Kiemelte azt is:

Sajnálatos, hogy ennek ellenére az MMM adatvédelmi nyilatkozatában ott maradt a cégünk, mint nevesített adatkezelő, miközben jóideje semmilyen MMM-en belüli személyes adathoz nincs hozzáférésünk.

Hozzátette,

kérte őket, hogy amint tehetik a rendszer használatát fejezzék be, ha tudnak migráljanak le róla és ne használják azt ebben a formában tovább.

Ennek a kérésnek a teljesítése ismeretei szerint még folyamatban van.