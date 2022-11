Direkt36: Rogán közeli barátjának céges ingatlanában jutott magyar lakcímhez az orosz kémfőnök fia

Még pár hónapja is a Fashion Street egyik saroképületében, egy elegáns Bécsi utcai ház egyik lakásában volt Andrej Nariskin, az orosz külső hírszerzést (SZVR) vezető Szergej Nariskin fiának bejelentett lakcíme - számolt be a Direkt36 egy, a Pest Megyei Kormányhivatal által június 15-én kiállított dokumentum alapján. Ehhez egy nyílt forrású nyomozásokkal foglalkozó ukrán csoport, a Molfar jutott hozzá.

Az oknyomozó portál a Telexen megjelent cikkben emlékeztet, hogy a Nariskin család tagjai letelepedési engedélyhez jutottak Magyarországon a nemzetbiztonsági és pénzügyi okokból egyaránt aggályos letelepedési kötvényprogram keretében.

A Molfar magyar hatóságokhoz beadott kérelmében kikérte Szergej Nariskinnek és egy másik orosz nemzetbiztonsági vezetőnek, valamint a családtagjaiknak esetleges magyarországi állami nyilvántartásokban esetlegesen szereplő adatait. Csupán a Bécsi utcai lakcím szerepel hazai nyilvántartásokban, amit 2008-ban vásárolt meg Shabtai Michaeli grúz-izraeli üzletember.

A tulajdoni lap szerint a lakás jelenleg is a Michaeli érdekeltségében lévő, ügyvezetőként általa irányított TNN Realestate Investments Kft. tulajdona. Több lap is megírta már, hogy

a grúz-izraeli vállalkozó üzleti szálakon kötődött a letelepedési kötvényprogramhoz, s emellett közeli kapcsolatban áll Habony Árpáddal, illetve a jelenleg a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető Rogán Antallal.

Sőt, egy interjúban Michaeli maga is elismerte, hogy a letelepedési kötvényprogramot is életre hívó „Rogán Antal már több mint tízéves barátom”, noha tagadta, hogy lennének közös ügyeik, kapcsolatukat magánemberinek titulálta.

A Rogán vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda a Direkt36 megkeresésére ugyan arra nem válaszolt, hogy a miniszter rendelkezett-e információkkal barátja és Andrej Nariskin kapcsolatáról, de azt közölték, hogy a Nariskin család 2015 óta meglévő letelepedési engedélyét nemzetbiztonsági kockázat miatt az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) már 2020-ban visszavonta. Ez a döntés viszont még nem végleges, mert Nariskinék fellebbeztek ellene, és a bíróság még nem határozott az ügyben.

A kabinetiroda azt is állítja, hogy az orosz kémfőnök fiának családja a letelepedési engedély megszerzése után nem tartózkodott állandó jelleggel Magyarországon. Állításuk szerint évente csupán néhány alkalommal, pár hétig tartózkodtak az országban, majd később ezt úgy pontosították, hogy Andrej Nariskin 2019 óta nem járt Magyarországon.

„Az Ön által kérdezett ingatlan vonatkozásában tájékoztatjuk, hogy ott életvitelszerűen senki nem tartózkodik”

- így reagáltak a Michaeli cége által birtokolt lakás kapcsán.

A Rogán Antal-féle minisztérium azt is közölte, hogy Andrej Nariskin 2014-ben először befektetési célú tartózkodási engedélyt, majd nemzetgazdasági célú letelepedési kérelmet nyújtott be családjával együtt. 2015-ben pedig családjával együtt megkapta a letelepedési engedélyt, mert semmilyen nemzetbiztonsági kockázat nem merült fel velük szemben. Megjegyezték, Andrej Nariskin édesapját csak 2016-ban nevezte ki Vlagyimir Putyin az orosz hírszerzés főnökének, így ebben az évben nem volt semmilyen külföldi hírszerző szolgálat vezetője. Igaz, Szergej Nariskin már 2016 előtt is az orosz elnök hatalmi gépezetének fontos szereplője volt, és az EU is szankció alá vette. Putyin régi szövetségese volt korábban az orosz Duma elnöke és az orosz elnöki hivatal vezetője is.

Arra is kitérnek a cikkben, hogy a 2013-ban indult magyar kötvényprogramot 2017 márciusában felfüggesztették, a kiadott letelepedési engedélyek ettől még nem vesztették el érvényességüket. Az orosz kémfőnök fia, menye, valamint az unokái pedig a rendelkezésre álló információk alapján a legutóbbi időkig jó hasznát vehették az Európai Unió teljes területén zavartalan utazást biztosító magyar papíroknak.

Az orosz államhoz szorosan fűződő Andrej Nariskint egyelőre nem sújtják olyan szankciók, nemzetközi büntetőintézkedések, mint apját, de az ő neve is megtalálható abban abban a hivatalos ukrán adatbázisban, mely tartalmazza a szankciókra javasolt hatalomhoz közel álló oroszok neveit.