Vidék vagy nagyváros? Hol és hogyan érdemes lakást venni alacsony büdzséből? (x)

Nincs boldogabb érzés, mint megtalálni álmaink otthonát – ám az addig vezető út a legtöbbször nehézségekkel van kikövezve, hiszen vannak az elképzeléseink, igényeink és annak sok esetben a pénzügyi keret szab határt. Cikkünkben néhány tippet adunk ahhoz, hogy minél kevesebb kompromisszumot kelljen kötni vásárláskor!

Vidék vagy város?

Bár a vidék az utóbbi időben egyre népszerűbb, sokan szeretnének a városban maradni, ami költségesebbnek bizonyulhat. Ugyanakkor érdemes szem előtt tartani, hogy mindkettőnek megvan az előnye és a hátránya is. A város kényelme, az, hogy minden elérhető közelségben van pozitív lehet, azonban ezzel együtt jár a zsúfoltság és a nehezített közlekedés, parkolás, míg vidéken a nyugalom, friss levegő, de több ingázás várhat ránk. Ez olyasvalami, amiben az egyéni preferenciáink dönthetnek.

Tipp: Ha hitelt is igénybevennénk a vásárláshoz, végezzünk előzetes számítást egy lakáshitel-kalkulátorral!

Hol vásároljunk, ha véges a büdzsénk?

A vidék a befutó!

Nem minden esetben, hiszen elmondható, hogy mind a városokban, mind vidéken vannak olyan részek, amik drágák. Például az utóbbi időben felkapottak lettek a balatoni kisfalvak is, így az ingatlanok ára is megnőtt. Mindenképp a szűkebb környék árazását kell megnéznünk, hogy tisztában legyünk az aktuális, reális árakkal, amikor keresünk.

A rugalmasság fontos!

Lehet, hogy akár tízmilliós különbséggel találunk ingatlant, ha hajlandóak vagyunk 10-15 perccel többet ingázni munkahelyünkre. Így megtalálhatjuk az igényeinknek megfelelő lakást, csak a mindennapi szokásokon kell kicsit változtatni. Érdemes tisztában lennünk az anyagi lehetőségeinkkel is, nemcsak az önerővel, de a felvehető hitel mértékével is, ennek kiszámításához használhatunk lakáshitel-kalkulátort.

Legyünk a jelenben, de gondoljunk a jövőre!

Olcsóbban jutunk hozzá, mert kisebb, de később bővíthető, ha új tag érkezik a családba? Vagy egy kicsit drágább otthont veszünk most magasabb hitellel, de tudjuk, hogy ott éljük majd le életünk hátralévő részét? Egyáltalán nem mindegy, hogyan látjuk a következő éveinket, hiszen a lakás-, illetve házvásárlás óriási anyagi vonzattal járó döntés. Gondoljuk át alaposan a terveinket!

Mire figyeljünk vásárlás során?

Egyértelmű, hogy egy felújítandó ingatlanhoz olcsóbban jutunk hozzá a környék átlagáraihoz képest, azonban manapság egy kis renoválás is hatalmas összegeke emészthet fel. Persze lehet, hogy a munkálatok egy részét akár családi segítséggel is el tudjuk végezni, így sokat spórolhatunk, de legyünk körültekintőek, hogy ezek a kiadások ne nőjenek a fejünkre. A felújítás több energiát igényel, de ha ezt vállaljuk, akkor akár szemmel láthatóan kedvezőbb áron is a miénk lehet az álomotthon.

Emellett biztosan várnak ránk extra kiadások, amikor megvesszük a házat: a hivatalos ügyintézés kapcsán, a költözéssel és az esetleges magasabb rezsiköltségekkel. Ezeket se felejtsük el a kalkulálás során!

Az ingatlanvásárlás sosem egyszerű folyamat, hiszen rá kell lelni a kereteinknek megfelelőre. De ha körültekintőek és alaposak vagyunk, akkor megtalálhatjuk jó áron a számunkra ideális házat, amit könnyedén családi otthonná varázsolhatunk!