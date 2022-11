Az Orvosi Kamara nem támogatja, hogy a kormány háziorvosi ügyeleteket szűntessen meg

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) közleményben reagált arra a kormányzati szándékra, miszerint csaknem kétszáz háziorvosi ügyeleti központ szűnhet meg az ügyeleti rendszer jelentős átalakítása nyomán. A MOK is egyetért a változtatás fontosságával, ugyanakkor annak irányát és feltételeit kritizálják.

Mint írták, a MOK elnöksége a magyar orvostársadalom széles körének bevonása, a vélemények összegzése után nem támogatja az egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvénytervezet jelen formájának Parlament elé terjesztését, annak egyes, az ellátásbiztonságot és az orvoskollégák közellátásban maradását veszélyeztető rendelkezései miatt.

Fontosnak tartják, hogy a kormányzat belekezdjen az egészségügy átalakításába, külön kiemelendő és örömteli a szakdolgozók bérrendezésének ígérete. Ugyanakkor a tervezett, hatástanulmányokat nem ismertető, erőltetett ütemű átalakítás jelentős kockázatokat rejt - teszik hozzá.

A kamara egyetért abban, hogy az ellátórendszer szerkezeti korszerűsítése elkerülhetetlen, de a működésben a túlzott centralizáció elveszi a helyi kezdeményezések és kreatív megoldások erejét, a hosszú döntési láncok működési zavarhoz és pazarláshoz vezethetnek.

"A törékeny háziorvosi rendszer átalakítását az igen magas korátlagú kollégák szempontjainak figyelembevételével, szélesebb előkészítéssel lehet megkezdeni, a folyamat nem járhat a szerzett vagyoni jogok sérelmével. A gyógyítás alapja, a betegek elemi érdeke, hogy elegendő orvos és szakdolgozó legyen az állami rendszerben"

- szögezte le a szervezet.

Arra is figyelmeztetnek, hogy minden tervnek szem előtt kell tartania azt a célt, hogy a magasan képzett, a magánszektorban és külföldön is keresett szakemberek számára olyan feltételeket kell nyújtani, ami stabilan versenyképes a más munkakörökben elérhető terheléssel (pl. éjszakai és hétvégi pihenés, az egyre gyakoribb home office lehetősége), illetve az anyagi megbecsülés kiállja a jelenlegi 21,1 százalékos infláció próbáját is.

Úgy látják, mindezekkel a benyújtandó törvénytervezet több ponton szembe megy, a meglévő bizonytalanságot fokozza. Nem alkalmas az egészségügyi pálya vonzóvá tételére az a javaslat,

ahol egy orvos/ szakdolgozó napi 3 órás munkába járásra kényszeríthető, nyugdíjas korú kollégák éjszakai munkára kötelezhetőek,

a bérek pedig - a miniszterelnökkel kötött megállapodást semmisnek tekintve - 20 százalékkal csökkenthetők.

"Az egészségügy hosszú távú, biztonságos működőképessége érdekében határozottan javasoljuk az egészségügyi átalakításra vonatkozó hosszú távú koncepció, tervek és tanulmányok publikussá tételét"

- fogalmazta meg aggályait a Magyar Orvosi Kamara. Majd arra kérték az egészségügyi kormányzatot, hogy a jelen törvényjavaslat részletszabályainak és hatástanulmányainak, a modell-kísérlet eredményeinek közzétételét, mindezek társadalmi és szakmai vitára bocsátását, jelentősen több mint 5 napos határidővel.