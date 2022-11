Páncélszekrény költöztetés Budapest belvárosában? Van megoldás! (x)

Egy költöztetés Budapest belvárosában már alapból is számos nehézségeket tartogat, amit csak tovább tetéz egy nehéz tárgy szállítása. Ebben a cikkben megnézzük, hogy mi mindenre kell odafigyelni ilyenkor, és hogy ki tud számunkra megfelelő megoldással szolgálni.

Költöztetés Budapest belvárosában? Mi baj lehet?

Ha egy költöztetés Budapest belvárosából indul, vagy ott a célállomás, akkor beleütközhetünk pár nehézségbe. Ezek nem megoldhatatlan problémák, inkább csak nehezítő körülmények. Viszont ha nem tudunk róla, vagy nem foglalkozunk velük, akkor sokkal nehezebb lesz számunkra az egész folyamat.

Már eleve az a tény, hogy a szűk belvárosban kerül sor a költözésre, az előrevetíti, hogy lehetnek szűk utcák, kis terek, ezáltal nagyobb veszély, több kompromisszum. Egy külvárosi, tágasabb utcában a zöldövezetben sokkal egyszerűbb dolga van költözőnek és költöztetőnek egyaránt.

A nagy autós forgalom nagy mennyiségű parkoló gépjárművel is jár, ami megint csak nem segít. Általában nehéz parkolóhelyet találni, gyakorlatilag lehetetlen. Ezért már előző nap érdemes a megfelelő helyet (kb. két autónyit) foglalni a teherautó számára. És persze arra is kell figyelnünk, hogy ez a bejárathoz a lehető legközelebb legyen, hogy ne kelljen olyan messzire cipelni a bútorokat. Ez egy nehéz tárgy esetén fokozottan fontos! Pár tíz méterrel is jelentős összeggel csökkenhet a költöztetés költsége.

De nem csak kint az utcán, bizony a lépcsőházakban is vannak elég szűk részek, hogy az ajtókról ne is beszéljünk. Ez pedig további problémát tud okozni egy-egy nehéz tárgy elszállítása során.

Mi számít nehéz tárgynak?

Már többször megemlítettük őket, de mégis: mi számít nehéz tárgynak? Alapvetően minden, ami legalább 150 kilogramm súllyal bír. Zongorák, páncélszekrények, kazánok stb. Ezek bármelyike beleillik a sorba.

Azonban a speciális kezelés miatt nem csak ezeket, hanem az olyanokat is ide soroljuk, mint a kétajtós amerikai hűtő vagy egy 300 literes akvárium.

Mindezek szakszerű elszállítása komoly előkészületeket és szakértelmet, de legfőképp rutint követel. És ez lesz a kulcs!

Mi a megoldás?

A megoldás abban rejlik, amit az előző bekezdésben írtunk. Egy olyan rutinos költöztető céget kell keressünk, mint például a Servitius és Partnerei költöztetés csapata. Ők például azzal tudják biztosítani, hogy minden munkatársuknak meglegyen a kellő rutinja, hogy nem beugrós emberekkel dolgoztatnak, hanem mindenkinek fix a munkája, így folyamatosan szerzik a tapasztalatot. És erre egy nehéz tárgy költöztetése esetében szükségük is lesz.

Legyen szó akár lépcsőn történő cipelésről vagy erkélyen való felhúzásról. Egy ilyen profi szakembergárda tökéletesen tudni fogja, hogy mit és hogyan kell tenniük azért, hogy hiba nélkül el tudják költözteti a zongoránkat, páncélszekrényünket stb.

Nem kell nekünk próbálkoznunk, ha egy nagy és nehéz tárgyról van szó, és nem is érdemes. Bízzuk a mozgatását szakemberekre! Ha a megfelelő partner mellett döntünk, akkor garantáltan gondtalan lesz a költöztetés.