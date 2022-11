Orbán Viktor: „néha elengedünk egy-egy vétót”

A miniszterelnök ma reggel a Kossuth Rádióban beszélt a Lengyelország területére csapódott rakétáról, energiapolitikáról, Palkovics Lászlóról, valamint az állítólagos külföldi pártfinanszírozásról.

Orbán Viktor szerint a Barátság olajvezetéket ért támadás azt mutatja, hogy a háború az ország gazdaságára is veszélyt jelent és ismételten tűzszünetet és, béketárgyalást sürgetett.

A kormánynak 11 pontos akcióterve van, melynek legutóbbi lépése a tojás és a krumpli árstopjának bevezetése, azonban ezt nem tudjuk megtenni minden terméknél, mert azzal visszatérnék a kommunizmusba.

Továbbra is fókuszban marad a teljes foglalkoztatottság megőrzése, a gazdasági fejlődés megtartása. Ezeket szolgálja a gyármentő program, turizmus támogatása, valamint az ár- és kamatstopok.

Arra a felvetésre, hogy ha az atomenergiára is vonatkoznának az oroszokkal szembeni szankciók, mi történhet, azt mondta Orbán Viktor: Magyarország nem támogatja a szankciókat.

A szankciós politikával kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy az egy lépés a háború felé, még úgy is, hogy gazdasági jellegű intézkedésről van szó.

"Ha lesz kilencedik szankciós csomag, ott mentességet kell kapnunk, ezt el is kell érnünk, például az atomenergia körében!"

A kezdeti óvatosság után szerinte Európa egyre több olyan szankciót hoz, amellyel maga is részévé válik a háborúnak.

Orbán Viktor szerint egyelőre még nem lőnek ránk, de egyre közelebb csúszik Európa a háborúhoz, és ez egyre veszélyesebb. Mint mondta, néha az az érzése, hogy az uniós döntéshozók nem tudtak holnap-holnaputánra tekinteni, hogy milyen következményei lesznek a szankcióknak.

Orbán Viktor szólt a kormány energiapolitikájáról is amikor kitért az energiaügyi minisztérium létrehozására.

Magyarország elegendő energiaforrást tárol. Akkor is több mint fél éven keresztül képesek vagyunk működtetni a gazdaságot és a háztartásokat. A tárolókat azonban tavasszal újra kell tölteni, mi másoknál könnyebb helyzetben vagyunk, mert nem mondtunk le az orosz gázról. Ám van egy másik feladat is, hiszen az árak az egekben vannak, tehát növelni kell az itthon előállított energia mennyiségét. Ez is lesz a feladata az energiaügy élére álló Lantos Csabának