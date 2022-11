A megnövekedett költségek miatt bezárt a Hauer Cukrászda

A 130 éve nyitott Hauer Cukrászda a Facebookon jelentette be a szomorú hírt. A fő ok itt is a megnövekedett költségek és a turisták hiánya.

A gazdasági környezet vendéglátóiparra gyakorolt hátrányos hatása miatt – megnövekedett energiaárak és alapanyagárak, csökkenő turizmus és vendégszám – kávéházunkat bezártuk!

A korábban többször is tulajdonosváltáson átesett Hauer Cukrászda hivatalosan „átmenetileg” zárt be, tehát nem véglegesen, ami ad némi reményt, hogy Budapest egyik kultikus kávéháza és cukrászdája valamikor újra kinyithat.

