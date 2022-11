Támogatja a "Férfiak 40" jobbikos programot a Nyugdíjas Parlament elnöke

Az Alfahír podcast műsorában Karácsony Mihály, a Nyugdíjas Parlament elnöke a Jobbik mindkét népszavazási kezdeményezését pozitívan értékelte. Egyik, hogy negyven ledolgozott év után a férfiak is nyugdíjba vonulhassanak, a másik pedig a szülők támogatására fordítható jövedelemadó-visszatérítés. Utóbbi lényege, hogy a személyi jövedelemadó (szja) 10 százalékát a nyugdíjas szülőknek lehetne átutalni.

Karácsony Mihály szerint mivel a Férfiak 40 programot kétszer is elkaszálta a Nemzeti Választási Bizottság (NVB), ezért szerinte nem érdemes harmadszor is ugyanabban a formában benyújtani, hanem kiegészítve, az előző javaslatokat "meghaladva" kell az NVB elé terjeszteni.

Ha látjuk, hogy mivel érvelt az NVB, és azt meghaladjuk, akkor én szívesen felvállalom, mert egyetértek vele

- mondta Karácsony Mihály.

A Jobbik másik kezdeményezése a szülők támogatására fordítható jövedelemadó-visszatérítés. Ennek lényege, hogy a befizetett személyi jövedelemadó (szja) 10 százaléka felett mindenki úgy rendelkezhessen, hogy azt egyenesen szüleinek utalják ki.

A Nyugdíjas Parlament elnöke ezt a jobbikos népszavazási kezdeményezést is támogatja, de felidézte, hogy 1 százalékos formában korábban ezt ő is benyújtotta, de különféle formai és egyéb okokra hivatkozva az NVB azt is visszadobta.

A beszélgetés ezen része 20:32-nél kezdődik.

Az NVB egyébként három éven belül 16 alkalommal söpörte le az asztalról a nyugdíjrendszer átalakításáról szóló népszavazási kezdeményezéseket.