Orbán Viktor utasítására állandó védelmet kap a Kúria elnöke, a Készenléti Rendőrség vigyáz majd rá

Orbán Viktor kibővítette a védett személyek listáját, így ismét állandó személyi védelmet kap a Készenléti Rendőrségtől a Kúria elnöke, Varga Zs. András. A kormányrendeletet hétfő este tették közzé a Magyar Közlönyben.

Varga Zs. védelmét tavaly januárjától szüntették meg, ezen változtatott most a miniszterelnök.

A Kúria elnökén kívül állandó védelmet kap még

Novák Katalin köztársasági elnök,

Orbán Viktor miniszterelnök,

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter,

Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke,

Polt Péter, legfőbb ügyész.

A Hvg.hu azt írja, az államfőre, a miniszterelnökre, a külügyminiszterre és a legfőbb ügyészre a Terrorelhárítási Központ (TEK) vigyáz, a Kúria és az Alkotmánybíróság elnökére a Készenléti Rendőrség. Ők ideiglenesen le is mondhatnak a védelemről, ezt írásban kell jelezniük Pintér Sándor felé. A védelem kiterjed a velük közös háztartásban élő házastársukra és gyermekükre is, és őrök állnak a lakhelyüknél, munkahelyüknél is.