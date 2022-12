Z. Kárpát: Matolcsy gazdasági igazságbeszéde brutális látleletét adta az elhibázott kormányzásnak

A mai napon a Gazdasági Bizottságban Matolcsy György az őszödi beszédhez hasonlítható gazdasági igazságbeszéde olyan elképesztően brutális látleletét adta ennek a kormányzásnak, hogyha ezzel a programmal bármelyik ellenzéki párthoz jelentkezett volna képviselőjelöltnek, a mondandójának 80 százalékával egyetértettünk volna

- mondta napirenden kívüli felszólalásában Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke hétfőn az Országgyűlésben.

Mint arról beszámoltunk , hétfőn Matolcsy György jegybankelnököt hallgatták meg a Gazdasági Bizottság ülésén, ahol szokatlan őszinteséggel bírálta a kormány gazdaságpolitikáját. Az MNB-elnök szerint Magyarország válságközeli helyzetben van.

Az ellenzéki politikus felidézte, hogy az Orbán-kormány gazdaságpolitikai eszközeiről szólva az MNB elnökének az még a legenyhébb jelzője volt, hogy "a szocializmusba nem érdemes visszamenni", Matolcsy kijelentette azt is, hogy Magyarország pénzügyileg „a világ negyedik-ötödik legsérülékenyebb országa”, valamint arról is beszélt, hogy helytelen a kormány válságkezelési stratégiája.

"Ilyenkor azért ijedhet meg az állampolgár, mert éppen a kormány és a Magyar Nemzeti Bank együttműködése lehetne az, ami hazánkat kivezethetné a brutális válsághelyzetről" - mondta Z. Kárpát. Példaként hozta fel, hogy Matolcsyék felszólították a kormányt, hogy az állami beruházások legalább felét egy kicsit későbbre tolják, hogy a válság hatásait enyhíteni tudják. A kormány viszont a megszokott makacsságával nemet mondott erre, így viszont a válság örvényei sokkal durvábbak, mint a környező országokban - jegyezte meg a jobbikos politikus.

"Azt is látnunk kell, hogy amikor az MNB elnöke a 2021-es költségvetést "műhibának" nevezi, akkor illene elgondolkodni. Példának okáért azon is, hogy a most elfogadott költségvetést Önök 370 forintos/euró árfolyamon, 5 százalékos inflációval tervezték. Ez alapján számítják ki a szociális juttatásokat, a családoknak járó támogatásokat. Ezek fals tervek, nem létező statisztikák

- emelte ki a konzervatív jobboldali párt alelnöke.

Z. Kárpát Dániel arra is felhívta a figyelmet, hogy Matolcsy György szerint jövőre hazánkban 15-18 százalék lehet az infláció, de ha a kormány marad a helytelen úton, akkor egész Európa legmagasabb inflációs adata Magyarországon lesz mérhető. Sőt, a jegybankelnök arról is beszélt, hogy a magyar élelmiszergazdaság termelékenysége Európa második legrosszabbja. "Ilyenkor valakinek fel kellene állnia, és legalább megpróbálnia megcáfolni Matolcsy György szavait" - tette hozzá az ellenzéki képviselő.

A Jobbik alelnöke arról is beszélt, ő nem tartozik azok közé, akik most megtapsolnák Matolcsy Györgyöt vagy éppen kiterítenék elé a szőnyeget, mert nem felejti el a forint tudatos gyengítését, vagy azt, hogy az inflációs adatunk már a szankciós és háborús helyzet előtt is a legrosszabbakhoz tartozott egész Európában, illetve azt sem, hogy a multik kényére-kedvére mindent megtettek, de a devizahiteleseket elárulták.

Úgy véli mindazonáltal, hogy a magyar politikatörténetben gazdasági fronton ilyen vádbeszédet nem hallhatott még a kormány egyik ellenzéki képviselőtől sem. Z. Kárpát szerint lehet, hogy Matolcsy György csak "előre menekül", mert látja, mekkora baj közeleg, és igyekszik ennek a felelősségét szétteríteni.

"Arra kérem Önöket, hogy alkossanak véleményt Matolcsy beszédéről, védjék meg a magyar forintot, ha kell, alaptörvényi szinten, és a multinacionális érdekek védelme helyett végre álljanak a magyar kisvállalkozók, magyar családok és mindazok mellé, akik a hátukon cipelik ezt a nemzetgazdaságot, az Önök elfuserált válságkezelése ellenére is"

- fogalmazott.

A kormány részéről Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára válaszolt, aki rögzítette: az MNB-nek nincsen kormányzati feladata a gazdaságpolitikában, a jegybank függetlenül végzi a törvényben meghatározott feladatát, így a jegybankelnök véleményét teljesen szabadon mondhatja el.

Az államtitkár felidézte, hogy az elmúlt 12 évben mit tett a kormány azért, hogy a jelenlegi nehéz körülmények között is a gazdasági növekedés meghaladja a 4 százalékot. Szerinte a magyar kormány kétszer is jól vizsgázott, két válságból is kivezette az országot.

Tállai beszélt még a munkaalapú társadalom kialakításáról, az adócsökkentésekről és a beruházásokról is.

Közölte, ez a gazdaságpolitika a helyes út Magyarországnak.