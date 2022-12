Nincs több tanári ingyenmunka, pert nyert a PDSZ

- reagált Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) elnöke a Fővárosi Ítélőtábla jogerős döntése után amely kimondta,

a pedagógusnak elrendelhető munkavégzés – így az eseti helyettesítés – esetében is be kell tartani a Munka törvénykönyvének munkaidő-beosztásra, illetve munkaidő-nyilvántartására vonatkozó rendelkezéseit. Ez azt jelenti, hogy a munkaidő-beosztást legalább egy héttel előre kell közölni, azt az elrendelt munkavégzés előtt legfeljebb négy nappal lehet módosítani. Ha ezt a szabályt – a Mt. 97. § (5) bekezdését – a munkáltató nem tartja be, a munkavégzés munkaidő-beosztástól eltérő munkaidőnek, azaz az Mt. 107. § a) pontja alapján rendkívüli munkaidőnek minősül. A pedagógusok esetében is rendkívüli munkaidőnek számít a rendes munkaidőt, így pl. a napi 8 órát meghaladó munkavégzés, amit szintén ki kell fizetni.