Gyöngyösi Márton Volner János és Bencsik János külügyi karrierjéről: "Orbán utolsó mohikánját is felkarolja a NER"

Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnöke, európai parlamenti képviselője az alábbi üzenettel reagált arra, hogy a Jobbikból korábban kilépő politikusok ma már a Külgazdasági és Külügyminisztérium irányába tartanak:

"Írhatnánk, hogy megdöbbenéssel értesültünk róla, hogy Volner Jánost Szijjártó külügyminisztériuma Szingapúrba küldi diplomatának, de évek óta ismert volt, hogy Orbán „utolsó mohikánja” a Fidesz kottájából játszik. Volner János 2018 óta a Fidesz érdekeinek megfelelően dolgozott az egypárti hatalom fenntartása érdekében, aminek legemlékezetesebb pillanata a 2020-as választási törvény módosítására tett javaslata volt. Úgy tűnik, a Nemzeti Együttműködés Rendszere nagylelkű a demokrácia árulóival. Volner János és a leendő konzul Bencsik János is elveikre hivatkozva hagyták el egykor közösségüket, majd most, pár évre rá kiderül, hogy talán nem is az elvek, hanem a csekkek diktálták számukra az irányt.

Kinevezésük nem más, mint a Fidesz beismerő vallomása. Annak kézzelfogható látlelete, hogy a Fidesz egy évtizede próbálja leszalámizni a Jobbikot, hogy az ne tudjon valódi konzervatív alternatívát kínálni, ami hazugságok, megosztás és tolvajlás helyett igazságot, egységet és gyarapodást teremt. De innen üzennénk, hogy hiába minden igyekezet, míg él a remény, a Jobbik élni fog!

Nem mehetünk el szó nélkül amellett a szomorú tény mellett sem, hogy a kormány a külügyet is egyszerű kifizetőhelyként üzemelteti. Ahelyett, hogy azokat a képzett és évek óta érdemi feladatra várakozó diplomatákat emelné fel, akik szakmailag is képesek hazánk nemzetközi megbecsülését növelni, áruló politikusokkal tölti fel a jól fizető helyeket.

Felhívnánk a kormány figyelmét, hogy aki egyszer elárulta azt a közösséget, amelynek képviseletére vállalkozott, azt a rendszert, aminek fenntartására tett esküt, hazáját is szó nélkül áruba fogja bocsájtani."