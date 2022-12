Két lépésre a világ trónjától: az Európában élő ünneplő marokkóiak összecsaptak a rendőrökkel

Azzal, hogy Marokkó labdarúgó-válogatottja bejutott a katari világbajnokság elődöntőjébe, nemcsak sporttörténelmet írt. Hanem olyan kultúrtörténeti eseményeknek is teret adott, mint hogy a párizsi Champs-Élysées-n marokkói zászlókkal ünneplik a sikert óriási tömegek.

Marokkói szurkolók a párizsi Champs Elysées-n 2022. december 10-én, miután Marokkó 1-0-ra győzött a katari labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjében játszott Marokkó-Portugália mérkőzésen a dohai at-Tumama Stadionban. MTI/EPA/Christophe Petit Tesson

Persze, az ünneplés során be kellett vetni a francia rendőrséget is, akik könnygázzal próbálták megfékezni a "szurkolókat". Nyilván, ezután el kezdték betörni az a boltok kirakatait is, majd a rendőrökre is rátámadtak néhányan.

Watch violent racist French 🇫🇷 police beating and chasing ⚽️ supporters celebrating Morocco’s 🇲🇦 victory on Champs-Élysée in #Paris . #DimaMaghrib #QatarWorldCup2022 pic.twitter.com/YrgUTpI7rW — moonbee (@BMoon_bee) December 10, 2022

De ugyanez volt a helyzet a marokkóiakkal Brüsszelben, Amszterdamban, illetve több belga és holland nagy városban is, a beszámolók számos letartoztatásról tudósítanak.

S persze, az éjjel nem tegnap ért véget, mert Marokkó és Franciaország december 14-én, szerdán egymás ellen játszanak a világbajnoki döntőért.