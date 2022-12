Gyenge reggel: újra 420 forint fölé ugrott az euró

Komoly gyengülés rázta meg a forintot hétfő reggel: kilenc óra előtt nem sokkal ugyanis újra 420 forint fölött jegyezték az eurót.

Bár reggel hét körül még nem nagyon mozgott a forint főbb devizákhoz mért árfolyama, ám aztán mind a dollárral, mind az euróval szemben jelentősen romlott az értéke.

Az euró a 420-as szintet is átlépte, a dollár pedig már karcolta a 400 forintos határt fél kilenc után.

Háromnegyed tíz körül egy euró 418,5, míg egy dollár 396,8 forintba került.

A hétvégén és ma hajnalban a magyar fizetőeszköz jegyzése még stagnált.

Az árfolyamingadozás kapcsán a Portfolio.hu azt írja, a napokban több fontos esemény is lesz, a héten tartja idei utolsó ülését a Fed és az EKB is, és mindkét jegybank lassíthat a kamatemelési tempón, ez pedig a nemzetközi hangulaton keresztül a forint irányát is eldöntheti. A lap szerint ugyanakkor az uniós pénzekről szóló híreket is érdemes figyelemmel kísérni, mivel a héten döntés születhet a hosszú ideje húzódó kérdésben.