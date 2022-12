Orbán Viktor több mint 630 ezer forintot fizetett azért, hogy a családtagjai is honvédségi luxusgépekkel utazzanak

Orbán Viktornak sokba volt, hogy 2021-ben összekeverte a munkát és a családi életét, több 630 ezer forintot kellett befizetnie a Külgazdasági és Külügyminisztérium kasszájába, amiért honvédségi luxusgépekkel vitette a családját Rómába.

A Telex ugyanis arról számolt be, hogy jogerősen, másodfokon is megnyerte a Fővárosi Ítélőtáblán a K-Monitor korrupcióellenes civil szervezet azt a pert, amit Orbán Viktor 2021. augusztusi, római útjának adataiért indítottak. Ide a miniszterelnököt családtagjai is elkísérték.

A per másfél évvel ezelőtt indult, és az elsőfokú ítélet után mind a K-Monitor, mind a minisztérium fellebbezett. „Bár nem vitattuk, hogy nem polgári, hanem a honvédségi repülővel mentek Rómába, úgy gondoltuk, hogy azzal, hogy Orbán a Külügynek fizette be a családtagjai költségét, egyértelművé vált, hogy nem honvédségi szervek, hanem a Külügy kezeli az utazással kapcsolatos információkat” – hangsúlyozta a K-Monitor.

Kiderült, hogy a fellebbezések után a minisztérium „méltányolva a demokratikus társadalomban keletkező, a miniszterelnök tevékenységével kapcsolatos adatok megismeréséhez fűződő igényt” elárulta, mennyit fizetett be Orbán a családtagjai utazásához fűződően: 631 610 forintot közöltek. Ugyanakkor ahhoz ragaszkodtak, hogy sem a szállás, sem az útiköltséghez fűződően nem kell adatokat közzétenniük.

Fontos adalék még az RTL beszámolója is. Ugyanis a csatornának kiadott adatok alapján a tavaly római úttal összefüggésben az látszik, hogy a géphez fűződően a Budapest–Brač–Róma–Brač–Budapest-útvonalon megtett, többnapos útja ellenére alig több mint 400 ezer forint útiköltséget mutattak be. A másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla végül kötelezte a minisztériumot az utolsó két adat kiadására is. Az ítélet jogerős, de lehetőség van a döntés felülvizsgálatát kérni a Kúriától.

Az nem derült ki, hogy Orbán Viktor milyen pénzből fizette ki a több mint hatszázezres utazási költséget, hiszen tudjuk, a magyar miniszterelnöknek nincsenek megtakarításai.