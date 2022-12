Miért használj te is digitális névjegykártyát? (x)

Az okos névjegyek számtalan előnnyel rendelkeznek számunkra a papíralapú változatokkal szemben. Mai cikkünkben ezek részleteibe avatunk be, így ha érdeklődsz a téma iránt, akkor mindenképpen érdemes lesz velünk tartani. Légy te is a kapcsolatépítés mestere!

Egyszerű, gyors bemutatkozás

Az okos névjegy segítségével sokkal egyszerűbb lesz a kapcsolatteremtés, illetve az adatcsere is. Hiszen csupán annyi dolgunk lesz, hogy odaérintjük a kártyánkat a partnerünk telefonjához, és máris megjelennek a kijelzőn a rólunk szóló információk.

Ennek hatására ez egy nagyon praktikus módszer, hiszen elkerülhetjük azt, hogy esetleg elgépeljük a telefonszámot vagy az e-mail-címet. Így egyszerűbb és biztosabb lesz a jövőbeni kapcsolatfelvétel. Szeretnél te is ilyen modern névjegyet? Nézz körül a CardInMove kínálatában!

Az online névjegyek segítségével sokkal több információ megosztására van lehetőségünk, mint a papíralapú változatoknál. Hiszen itt nem vagyunk fizikai keretek közé szorítva, így a kreativitásunkat is jobban kiélhetjük.

Hiszen akár a közösségi média felületeinket, akár képi, illetve videós tartalmainkat is megoszthatunk a segítségével. Sőt, akár kattintható linkek is részét képezhetik a kompozíciónak. Így széles körben elláthatod tartalommal a partnert, mely által részleteiben megismerhet téged és az általad képviselt vállalkozást.

Könnyű szerkeszthetőség

A digitális névjegyeken nagyon egyszerűen módosíthatod az esetlegesen megváltozott adatokat. Egy applikáción keresztül gyorsan lehetőséged van javítani az elévült információkat, és a következő kapcsolatfelvétel alkalmával már ezek fognak megjelenni a partner készülékén.

Sőt, ma már arra is megvan a lehetőség, hogy a régi kontaktjainknál is frissüljenek ezek az adatok. Így mindenki informálódhat majd a legfrissebb kapcsolatfelvételi módokról, és nem fog kudarcba fulladni egy esetleges megkeresés.

A digitális névjegy amellett, hogy környezetbarát, még költséghatékony is. Hiszen korlátlan ideig használhatod, és elfogyni sem tud. Így akár éveken keresztül is alkalmazhatod, míg a hagyományos változatot sűrűn újra kell nyomtatni, ha elfogy.

Ez egyrészt költséges, másrészt pedig rengeteg papírt emészt fel. Ha az online verziót választod, akkor nem kell ilyen problémákkal küszködnöd. Ez pedig sok energiát takaríthat meg számodra az évek során, mely időt hasznosabb tevékenységekre is tudsz fordítani.

Megnyerő első benyomás

Az üzleti életben elengedhetetlen a pozitív első benyomás, a digitális névjeggyel pedig nagy eséllyel megnyerőek leszünk a partnerünk számára. Sőt akár még a beszélgetés témájául is szolgálhat ez az eszköz, így elkerülhetjük a kínos pillanatokat.

Teljes mértékben a saját igényeidre szabhatod a kártya külalakját is, így maximálisan leképezheted vele a személyed, illetve a vállalkozásod stílusát. Akár még a céged logóját is ráteheted, erősítve ezzel a brandinget. Reméljük, hogy téged is segít majd az online névjegy a sikeres üzletkötésben és a hatékony networking útján!