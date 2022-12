Gyöngyösi: Ha elég radikálisak akarunk lenni, Orbánt és társait is vagyonbefagyasztással sújthatnák

Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnöke szerint Orbán Viktort és környezetét is szankcionálhatná az Európai Unió vagyonelkobzással és utazási korlátozással, ahogyan azt az orosz-ukrán háborút kirobbantó Vlagyimir Putyin embereivel is teszik. Szerinte ugyanis a kormányfő és a többi fideszes "Európa esküdt ellenségei és orosz ügynökök", amit például a folytonos vétózásokkal is alátámasztanak.

Az párt EP-képviselője Strasbourgból válaszol az Alfahír kérdéseire. Szóba kerül többek között Orbán Viktor politikai helyzete, az Európai Unió jövője, valamint az, miként lehetne számon kérni a miniszterelnök köreit.