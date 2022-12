A gyermek elhelyezése válás, vagy élettársi kapcsolat megszakadása esetén (x)

Napjainkban igen magas a válások száma és ezek egy nagy része gyerekeket is érint. Az élettársi kapcsolatok felbomlása is hasonlatos a váláshoz, hiszen a gyerekek további sorsáról ebben az esetben is dönteni kell. Szerencsés esetben a szülők képesek a gyermek érdekeit figyelembe véve megegyezni arról, hogy a továbbiakban melyikük gondozásába kerüljön a gyermek, de ha ebben nincs egyetértés, akkor erről a bíróság fog határozni.

Cikkünkben bemutatjuk a gyermek gondozási helyének kijelöléséhez vezető utat és azt, hogy milyen lehetőségei vannak a szülőknek ebben a helyzetben.

A gyermek gondozási helyének kijelölése a szülők megegyezése alapján

Sokan nem tudják, hogyan zajlik a gyermekelhelyezés menete, ezért Dr. Sass Rita ügyvéd elmondta azt, hogy elsősorban a szülők joga eldönteni a kérdést, hogy a továbbiakban melyikük fogja gyakorolni a szülői felügyeleti jogokat és kinek a gondozásába kerül a gyermek.

Lehetőség van a közös szülői felügyeleti jog fenntartására is, illetve a gyermek váltott gondoskodásáról is megállapodhatnak. Ha a megállapodás nem ellentétes a gyermek érdekeivel, akkor a bíróság azt jóváhagyja.

Ha a szülők nem tudnak megegyezni

Amennyiben a szülők nem tudnak megegyezni a fenti kérdésekben, akkor arról a bíróság fog dönteni. A döntéséhez beszerezhet szakértői véleményt, jövedelemigazolásokat, megvizsgálhatja a két fél lakáshelyzetét, a gyermekhez fűződő érzelmi viszonyokat és az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket meg is hallgathatja.

A mérlegelése során figyelembe veszi, hogy a gyermek testi, szellemi és erkölcsi fejlődése miként biztosítható a legkedvezőbben, így ítéletében a gyermek szülői felügyeleti jogának gyakorlására kijelöli valamelyik szülőt, vagy elrendeli, hogy a gyermekről a szülők felváltva gondoskodjanak, dönt a kapcsolattartásról és a gyermek tartásáról.

Testvérek elhelyezése

A testvéri kapcsolat nagyon fontos, ezért a bíróságnak törekednie kell arra, hogy válás esetén a testvérek a továbbiakban is együtt maradjanak.

Azonban, ha a családban kialakult gyakorlat szerint már a gyermekelhelyezési per előtt is külön-külön éltek a testvérek, akkor a bíróság ezt jóváhagyhatja, ha a gyerekek érdeke ezt kívánja, ám ebben az esetben a testvérek rendszeres találkozásáról gondoskodni kell. Nagyobb gyermek esetén a bíróság figyelembe veheti a gyermek kívánságát.

Az elhelyezés megváltoztatása

Ha azok a körülmények, melyek az egyezséget vagy a bíróság az ítéletét megalapozták, lényegesen megváltoznak, akkor kezdeményezni lehet az elhelyezés megváltoztatását. A bíróság ebben az esetben újra megvizsgálja a kialakult körülményeket és döntést hoz.

A család szétesésének megélése nagyon nehéz egy gyermek számára. Amennyiben nincs esély megfelelő egyezségre a szülőtársunkkal, akkor mindenképpen érdemes ügyvédet felkeresni, aki képviseli érdekeinket a per során és mindent megtesz azért, hogy a gyermek élete rendeződjön és mindkét szülőjéhez aktív, napi kapcsolat fűzhesse a jövőben is.