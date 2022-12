Balassa Péter: "Legyen december 24-e munkaszüneti nap!"

"Nem állja meg az az érv a helyét, hogy a munkaszüneti napok számának a növelése gyengítené a gazdaságot és a versenyképességet, hiszen december 24-én kétségkívül a kereskedelemből folyik be a legtöbb bevétel, de ezen vásárlásokat az emberek más napokra is be tudják ütemezni, különös tekintettel arra, hogy az advent alatt gyakorlatilag végig – hétvégente is – nyitva tartanak a boltok.

Ezért törvényjavaslatot nyújtottam be, hogy december 24-e legyen munkaszüneti nap! Egy magát kereszténynek valló ország kormányának tekintettel kellene lennie a magyar családok azon igényére, hogy december 24-től 26-ig együtt tudjanak lenni. Ez az időszak legyen a békesség, a szeretet és a meghitt ünneplés időszaka"

- írta Facebook-oldalán Balassa Péter.

A jobbikos országgyűlési képviselő javaslata ITT olvasható.

S hogy milyen indokok szerepelnek a javaslatban? Íme:

"A magyar társadalom régóta várja, hogy – sok európai uniós tagállamhoz hasonlóan – hazánkban is munkaszüneti nap legyen december 24. napja. Mi sem mutatja jobban ennek fontosságát, minthogy minden évben, amikor munkanapra esik 24-e, akkor le kell dolgozni egy szombati napon.

Tehát nyilvánvaló, hogy a munkaszüneti nappá nyilvánítás egy erős igény a munkavállalók részéről .

Nem újkeletű ez a kezdeményezés, azonban a kormány sosem támogatta a jelen szabályozás megváltoztatását. Ugyanezen javaslatot augusztus 20-án nyújtottam be az Országgyűlés elé, de október 24-én leszavazta a Vállalkozásfejlesztési bizottság fideszes többsége. Ahogyan eddig mindig, úgy most is nemzetgazdasági okokkal magyarázták az elutasítást. Véleményem szerint azonban nem állja meg az az érv a helyét, hogy a munkaszüneti napok számának a növelése gyengítené a gazdaságot és a versenyképességet, hiszen december 24-én kétségkívül a kereskedelemből folyik be a legtöbb bevétel, de ezen vásárlásokat az emberek más napokra is be tudják ütemezni, különös tekintettel arra, hogy az advent alatt gyakorlatilag végig – hétvégente is – nyitva tartanak a boltok. Jelen energiaválság közepette azt a szempontot sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a kereskedelmi egységek rezsiköltsége olyan magas lehet, amelynél felmerül a kérdés, megéri-e nyitva tartani ezen a napon.

Végső soron itt egy értékválasztásról van szó: egy magát kereszténynek valló ország kormányának tekintettel kellene lennie a magyar családok azon igényére, hogy december 24-től 26-ig együtt tudjanak lenni. Ez az időszak legyen a békesség, a szeretet és a meghitt ünneplés időszaka."