Hogyan kerülhetjük el, hogy túlegyük magunkat az ünnepek alatt? (x)

A karácsony alapvetően a szeretetről, a közös, családi programokról és persze a meghittségről szól. Azonban Magyarországon – és persze a világ jó pár más részén is – igen nagy szerepet kap mindebben a gasztronómia. Itthon nem létezik karácsony halászlé nélkül, amihez puha, fehér kenyeret kínálnak, de a mákos bejgli, a töltött káposzta és a majonézes saláták sem maradhatnak el egy-egy ünnepi ebéd kínálatából. Emiatt pedig január elején gyakran megdöbbenve látjuk, hogy milyen szám felé mutat a mérleg nyelve.

A túlzott evésnek mind hosszú, mind rövid távon kellemetlen hatásai lehetnek, éppen ezért érdemes mindent megtenni, hogy elkerüljük azt. De mégis hogyan csináljuk, amikor finomabbnál finomabb falatok alatt roskadozik az ünnepi asztal?

Miért is egészségtelen?

Amikor túlesszük magunkat, számtalan folyamat indul be a szervezetünkben. A túl sok étel hatására kitágul a gyomor, feszítő, akár fájdalmas érzést hagyva maga után, de nem ritka a kellemetlen puffadás sem, ami a gázképződésnek köszönhető. Az anyagcserénkre is hatással van, hiszen a pulzus megemelkedik, így akár azt is érezhetjük, hogy kimelegedtünk, izzadni kezdhetünk.

Mindezek mellett még az éberségünket is befolyásolja – ennek kapcsán két forgatókönyv képzelhető el. Az egyik, hogy teljesen elnyom minket az álom, mivel az emésztés az összes energiánkat elveszi. Ilyenkor kábultak lehetünk, de idegesség, ingerlékenység és koncentrációs problémák is jelentkezhetnek. A másik, hogy a túlevés felborítja a cirkadián ritmusunkat azzal, hogy az alvásszabályozó hormonok rendszerét felborítja. Ez pedig egyenes út az álmatlansághoz.

Ha pedig rendszeresen túlzásba visszük az evést, még több kellemetlenséggel kell szembenéznünk. A fokozott kalóriabevitel miatt meghízhatunk, ami a szívünket, az ízületeinket és szinte minden szervünket megterhelheti. Ezzel pedig nőnek az egyes betegségek – például az inzulinrezisztencia – kockázatai, több tanulmány pedig a szellemi leépülést is kapcsolatba hozza az elhízással.

Hogyan kerüljük el a túlevést?

Most már tehát látjuk, hogy miért nem érdemes sem rövid, sem hosszú távon feszegetni a korlátainkat, ami az étkezést illeti. Az ünnepi időszakban azonban annyi csábítás ér minket, hogy elkél egy-két tanács arra vonatkozóan, hogyan kerülhetjük el a túlevést.

Ismerjük az ételeket!

Mindennek az alapja, hogy tudnunk kell, mivel mit viszünk be a szervezetünkbe. Például: egy halas fogás gazdag fehérjékben és jótékony zsírokban, míg a majonézes salátákkal és a krémes süteményekkel szénhidrátokat és finomított cukrot juttatunk a testünkbe. Azt talán nem is kell tovább magyaráznunk, hogy melyik tesz jót, és melyik nem.

Válasszunk okosan!

Ha már – legalább valamelyest – tudjuk, hogy nagyjából mit tartalmaznak az egyes fogások, válogathatunk azok közül, amelyek kisebb kalóriabevitellel járnak és alapvetően egészségesebbek. Például a töltött káposzta helyett inkább együnk egy pulykaroládot vagy egy szelet sült halat! Ami a köreteket illeti, részesítsük előnyben a friss salátákat, esetleg a rizst. Azt pedig tudatosítsuk magunkban, hogy a halászléhez és egyéb fogásokhoz nem feltétlenül kell kenyeret enni – a legjobb, ha ezt teljesen kihagyjuk! Így a testünket kevésbé nehéz ételekkel tápláljunk majd, amivel elébe mehetünk a túlevésnek, a kellemetlen, elnehezült érzésnek.

Alakítsuk jól a menüt!

Még könnyebb lesz okos döntéseket hozni, ha mi magunk alkotjuk meg a karácsonyi menüt – így ugyanis feltölthetjük azt egészséges ételekkel! Ez nem jelenti azt, hogy csak salátát kell ennünk, az ünnepi hangulatot megteremthetjük alternatív fogásokkal is, amelyek nem terhelik meg annyira az emésztőrendszert. Egy pisztáciabundás lazac vagy egy pulykasült nem is hangzik olyan rosszul, nemde? Mégis tele vannak hasznos olajokkal, fehérjékkel, vitaminokkal és egyéb tápanyagokkal!

Kisebb tányérok

Fordítsunk figyelmet az étkezés körülményeire is! Több alkalommal is bizonyították már, hogy ha kisebb tányért veszünk magunk elé, akkor kevesebbet is fogunk enni. Ez ennyire egyszerű!

Élvezzük a vacsorát!

Karácsonykor eljön az ideje annak, hogy az egész család összejöjjön – élvezzük ki ezeket a pillanatokat, beszélgessünk, érdeklődjünk, cseréljünk eszmét! Így nemcsak közelebb kerülhetünk egymáshoz, de azt is elérhetjük, hogy lassabban együnk. Ha pedig lassabban jut el az étel a gyomrunkba, az időben jelezhet az agyunknak, hogy tele vagyunk. Röviden: ha alaposan megrágjuk az ételt és megfontoltan étkezünk, hamarabb eltelünk, és kevesebbet fogunk enni.

Vendégségben is tudatosan

Ha mi megyünk látogatóba az ünnepek során, nehezebb betartani a szabályokat – különösen, ha mindig van előttünk az asztalon egy tál sütemény. Ezt kivédhetjük azzal, hogy sütünk néhány adag egészséges, karácsonyi fűszerezésű zabkekszet, és ezzel érkezünk a rokonokhoz. Ha mindenképp szeretnénk nassolni valamit a beszélgetések közben, ebből nyugodtan ehetünk pár szemet.

Ezeket a tanácsokat betartva megkönnyíthetjük magunknak az ünnepi időszakot, hiszen nem arról fognak szólni a napok, hogy bágyadtan fekszünk a kanapén. Okosan étkezve energikusak maradhatunk, túrázhatunk a havas tájban, játszhatunk a család gyerkőceivel, nagy sétákra mehetünk a kutyánkkal. Végül, de nem utolsó sorban pedig az új évet nem kell majd drasztikus fogyókúrákkal kezdenünk, hanem a mindennapjaink mehetnek tovább a maguk medrében.