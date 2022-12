Nem lesz Oscar-díjas a Blokád

A Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia (Academy of Motion Picture Arts and Sciences [AMPAS]) tíz kategóriában, köztük a nemzetközi filmekében is kihirdették az idei Oscar-díjra esélyes filmek lehetséges jelöltjeinek szűkített listáját. A magyar nevezett, a Blokád című film nem került fel a tizenötös listára.

A filmet Tősér Ádám rendezte, Köbli Norbert írta a forgatókönyvet és Lajos Tamás volt a producer. A tavalyi jelölt, Post Mortem című horrorfilmnek is Lajos Tamás volt a producere, az sem került be a szűkített listára.

A 444.hu szerint a premier utáni első napokban nem szerepelt túl jól az 1990-ben zajló taxisblokádot feldolgozó film. A hétvégi toplistán csak a negyedik helyig jutott, 13 223 ember nézte meg, ami 22,66 millió forint bevételt jelent a Filmforgalmazok.hu adatai szerint.