Kiefer Sutherland jövőre Szolnokon koncertezik

Karácsonyi meglepetésként, örömmel jelentjük be, hogy 2023-ban egy világsztár, Kiefer Sutherland ad koncertet a RepTár Szolnoki Repülőmúzeumban!

– adta hírül Facebbook-posztjában a múzeum.

A főként a 24 című akciófilm-sorozatból ismert brit–kanadai színész július 8-án először csillogtatja majd meg zenészi tudását Magyarországon. Zenéjében a country rock, blues stílus ötvöződik, és az igazi country életérzés köszön vissza.

A countryzenészként is sikeresnek tartott Sutherland már a kétezres években, a filmes karrierjével párhuzamosan közel került a zenéhez: amikor is egyik barátjával együtt megalapították az Ironworks lemezkiadót. Első teljes albumát 2016-ban adta ki, amely a Down in a Hole címet viseli. További albumait Reckless & Me és Bloor Street címmel tárta a nyilvánosság elé.