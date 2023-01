Kiderült, egyelőre nem nyúl az öregségi nyugdíjkorhatárhoz a kormány

Habár az európai uniós pénzekhez kapcsolódó helyreállítási tervben az Orbán-kormány arra is ígéretet tett, hogy megreformálják a nyugdíjrendszert, s ennek részeként megemelve a korhatárt is, de most úgy tűnik, a kérdés egyelőre mégsem kerül napirendre.

Ahogy azt a Magyar Narancs kiszúrta, Komjáthi Imre, az MSZP társelnöke, országgyűlési képviselője Varga Mihály pénzügyminiszterhez intézett írásbeli kérdést, miszerint mikortól és hány évre emeli a kormány az öregségi nyugdíjkorhatárt?

A tárcavezető nevében Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára pedig azt válaszolta:

Az öregségi nyugdíjkorhatár emelése nincs napirenden.

Ugyanakkor az ellenzéki politikus érdeklődésére az is kiderült, a nők 40 év munkaviszony utáni, korkedvezményes nyugdíjba vonulásának eltörlését sem tervezik.

"Az Alaptörvénnyel összhangban a magyar társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben öregségi nyugdíj a nyugdíjkorhatár betöltését követően állapítható meg. Egyetlen kivétel ez alól a nők számára biztosított, nyugdíjkorhatártól függetlenül megállapítható öregségi nyugdíj. A korábbi nyugdíjazás lehetővé teszi a például a nagymamák számára, hogy aktívabb szerepet tudjanak vállalni az unokáik gondozásában, ezzel követett módon segíti a fiatal édesanyák visszatérését a munkaerőpiacra. Az intézkedés ezzel a munkaalapú társadalom erősítését is szolgálja, segítve a nemzedékek közötti együttműködést és szolidaritást. Természetesen a nők kedvezményes nyugdíjának megszüntetését nem tervezzük" - fogalmazott Tállai.

Az említett nyugdíjreform végrehajtásának határideje viszont 2025. március 31., ez pedig a tervezet értelmében négy lépésből fog állni, amely magában foglalja a nyugdíjrendszert érintő független nemzetközi szakértői jelentést; a szakpolitikai javaslatok konkrét kidolgozását, ezek nyilvános konzultációját; részletes hatásvizsgálatot; és végül a módosító jogszabály hatályba lépését.