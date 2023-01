Már tízezrek rótták le kegyeletüket Pelé ravatalánál

Eddig több tízezren rótták le kegyeletüket a brazilok múlt héten elhunyt háromszoros világbajnok labdarúgója, Pelé ravatalánál, amely korábbi klubja, a Santos stadionjának játékterén áll.

A szurkolók több mint egy kilométer hosszú, kígyózó sorban várják, hogy egy utolsó pillantást vethessenek a legendás játékosra.

"Örökké fog élni. Rajtunk, mindannyiunkon múlik, hogy az új generációknak átadjuk az örökségét, s tovább folytassuk a történetét"

- mondta az FC Santos vezetőedzője, Odair Hellmann. Hozzátette: "A Santos trénereként én ezt minden nap meg fogom tenni, és megmutatom a fiatal játékosoknak, ki volt Pelé."

Brazília új államelnöke, Luiz Inácio Lula da Silva és felesége, csokrot küldött a ravatalhoz.

"Őszinte hódolatunk a nagy brazilnak, Pelé királyunknak" - írták a megemlékezés virágaihoz.

Lula vasárnap lépett hivatalba, és kedden Santosba utazik, hogy személyesen legyen jelen a búcsúztatón.

A stadionban 24 órán keresztül róhatják le kegyeletüket a rajongók. Helyi idő szerint délelőtt 10 órától a koporsót átviszik a Necrópole Ecumenica temetőbe, a menet elhalad majd Pelé 100 éves édesanyjának háza előtt is. A végső búcsúztatáson csak a családtagok vesznek részt.

A 82 éves korában csütörtökön elhunyt labdarúgó - a "Fekete gyöngyszem" - a Santosban mutatkozott be a felnőtteknél, majd vált világklasszis játékossá, a csapatot közel húsz évig, 1956 és 1974 között erősítette. Pályafutását a New York Cosmosban zárta le, amelyben 1975 és 1977 között három idényben is szerepelt. Klubjaival szerzett trófeái mellett legnagyobb sikereit a válogatottal érte el, amellyel 1958-ban, 1962-ben és 1970-ben is világbajnok lett. Ez rajta kívül más labdarúgónak még nem sikerült. A legendás futballista az utóbbi években többször kórházi kezelésre szorult, tavaly vastagbélrákot diagnosztizáltak nála.