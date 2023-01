Kiengedték az előzetesből Agócs Jánost, az ORÖ korrupcióval gyanúsított elnökét

Az Alfahír is beszámolt amikor Agócs Jánost korrupció gyanúja, egészen pontosan hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt vette őrizetbe a Központi Nyomozó Főügyészség. A Népszava megtudta, hogy az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) kenőpénz elfogadása közben letartóztatott elnökét már novemberben szabadlábra helyezték az előzetes letartóztatásból, miután beismerő vallomást tett.

Agócs Jánost kenőpénz átadásakor tetten érték egy kecskeméti csárdában. Az ORÖ egyik elnökhelyettese, ifjabb Farkas László, Tiszabura polgármestere elsőként a Népszavának nyilatkozva ismerte el: ő volt az, aki a hatóságokkal mindvégig együttműködve 18 millió forintot adott át neki annak fejében, hogy Agócs lemond a javára az elnöki posztról. Az előzetes megállapodás értelmében ifjabb Farkas további 12 milliót is fizetett volna, ám ez már nem történt meg: a hatóság emberei a helyszínen lekapcsolták a korrupciós bűncselekménnyel gyanúsított Agócs Jánost.

Lakatos Oszkár arról tájékoztatta a lapot, hogy az elnöki teendőket továbbra is ő látja el, Agócs János pedig január közepéig szabadságon van. Tudomása szerint mindeddig nem emeltek vádat ellene. Ahhoz, hogy Agócs újra ténylegesen az ORÖ elnöke legyen, az aláírási jogot is gyakorolnia kellene. Lakatos Oszkár közlése szerint ennek elintézése – bár elméletileg nincs akadálya – nem egyszerű procedúra, heteket venne igénybe. Ám Agócs János sem kezdeményezte, hogy a valóságban is betölthesse az elnöki tisztséget, igaz, hivatalosan a posztjáról sem köszönt le.