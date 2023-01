Pedagógusok Szakszervezete: amíg nincs 20 fok a tantermekben, ne tartsák meg az órákat!

Mint arról beszámoltunk, szombaton véget ért a a január 2-án, Miskolcról indult Tudásmenetre keresztelt "mozgó-demonstráció". Az összesen 180 kilométeres távot 6 nap alatt tették meg a tiltakozó pedagógusok. A budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium előtt szombaton tartott sajtótájékoztatón a szervezők közölték, hogy folytatják a tiltakozásokat, és január 23-ától egyhetes sztrájkot hirdetett a PDSZ.

Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke a Tudásmenettel kapcsolatban elmondta: az atomizálódott társadalom megmutatta, mekkora az összefogás a pedagógusokért, de azt is, hogy mekkora a félelem a vidéki kistelepüléseken, ahol van, aki azért nem tiltakozik, mert a férje beszállítója a helyi önkormányzatnak, de olyan is, aki közeli hozzátartozójához "várja" a NAV-ot - mondta el az InfoRádióban.

Totyik úgy látja, "minden körülmények között elérte a célját" a Tudásmenet.

"Két okból is. Mi is szembesültünk a vidéken létező problémákkal, eddig is tudtuk, hogy komoly gondok vannak, de nem gondoltuk, hogy ilyen nagy arányú a félelem, és azt sem tudtuk, hogy a munkáltatók mennyire távol vannak a munkavállalói rétegtől"

- fogalmazott.

Totyik Tamás szerint az "atomizált magyar társadalom" egyes tagjaitól nagy segítséget kaptak az út során; "ha semmi mást nem érünk el, csak hogy ezek az összefogások és kapcsolatok megmaradnak, ez egy komoly előrelépés" - írja cikkében az Infostart.hu.

Megítélése szerint a kistelepülési, kisvárosi pedagógusok rendkívül kiszolgáltatott helyzetben vannak.

"Hihetetlenül félnek akkor is, amikor nem állami fenntartású az intézmény; a polgármestertől. Van, akinek önkormányzati beszállító a férje, és ezért nem mer tiltakozni, van, aki attól is fél, hogy a NAV megjelenik a közvetlen hozzátartozójánál, ha mellénk áll.

Hozzátette: másrészről pedig nagyon felkészületlenek a kollégáink a munkavállalói érdekekből, és olyan szerződéseket is aláírnak, amelyek teljesen kiszolgáltatják őket."

Totyik Tamás szerint most az a fázis jön, mint az "ókeresztényeknél", akik "házról házra terjesztették a hitet", igaz, most nekik nem hitet, csak információkat kell eljuttatniuk arról, hogy mit nem szabad aláírni, milyen jogok és milyen kötelezettségek vannak.

A PSZ úgy ítéli meg, hogy a sztrájk viszont most már nem elég, "a nyomásgyakorlást a kormányra folytatni kell", és mindenkinek tudnia kell, hogy nem csak bérkérdésről van szó, "egy 11. évfolyamos gyereknek egy héten 37 tanítási órája van, egy első osztályosnak pedig 26, ezeket drasztikusan csökkenteni kell".

Úgy véli,

a kormányzat most "fárasztásra játszik", hogy aztán megszorító intézkedéseket vezethessen be az oktatásban is, amelyeket "régóta tervez".

Beszélt arról is, hogy a szakszervezetek kaptak tájékoztatást a stratégiai kerekasztal tárgyalásán a tanári teljesítménymérésről, a megismertek alapján viszont "rendkívül életveszélyesnek" tartják azt.

Totyik Tamás közölte, hogy a háromhetes téli szünet után a PSZ azt javasolja, hogy fűtsék fel az osztálytermeket 20 fokra, és amíg ez nem történik meg, a folyosón sétáljanak, illetve mozogjanak a tanulók, a tanítási órákat pedig addig ne tartsák meg.