Nyílt levélben kéri mandátuma visszaadását Varga Ferenctől a Jobbik elnöke

Gyöngyösi Márton felidézte, hogy a tavalyi választáson merült fel a romák képviselete a Jobbik országos listáján és ekkor találtak rá a Jobbik frakcióból most távozó Varga Ferencre. A cigány nemzetiségű képviselőben megbíztak, cserébe csak annyit kértek tőle, a Szent Korona előtt fogadja meg, hogy nem fogja a frakció céljait és a képviselőtársakat cserben hagyni.

Most mégis pontosan ezt tetted, és nem igazán értem, miért? Vitáid voltak a képviselőtársaiddal? Nos, ilyen a politika. Ez nem a bolsevik párt és nem is a Fidesz, ahol mindenkinek mindenkivel mindenben száz százalékosan egyet kell érteni. Úgy gondolod, hogy nem tudod jobbikos képviselőként szolgálni a szavazóidat? Melyik szavazóidat, kedves Feri? Te meg sem mérettetted magad egyéni körzetben. Minden szavazat, amelynek köszönhetően ma a Parlamentben ülsz, a Jobbik listájára érkezett. A Te szavazóid azok az emberek, akik a Jobbikra szavaztak, és akiket Te most elárultál.