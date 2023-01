Brazilok tízezrei tüntettek Lula da Silva elnök mellett a zavargások felelőseinek számonkérését követelve

Brazíliában Jair Bolsonaro korábbi elnök hívei több városban összecsaptak a rendőrökkel. A fővárosban tüntetők ezrei hatoltak be vasárnap a kongresszus, a legfelsőbb bíróság és az elnöki palota épületébe, ablakokat törtek be, bútorokat rongáltak meg, ellopták az ország 1988-as alkotmányának eredeti példányát. Fegyvereket is szerezek az elnöki biztonsági hivatalból.