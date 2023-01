Jobbik: A Mi Hazánk Mozgalom sajtója is bánhatja, hogy rólunk kezdtek el hazudozni

- kezdte keddi sajtóközleményét a Jobbik.

"Korábban így járt a mára a külügy zsoldjába szegődött Volner János is, akit most Novák Előd pártjának szócsöve, a Magyar Jelen nevű propagandakiadvány követett a dicsőségesnek nehezen nevezhető úton. Ők valamiért a Jobbik informatikai igazgatójában, Németh Zsoltban találták meg a céltáblájukat, és írták róla tavaly ősszel bármiféle konkrétum és persze valóságtartalom nélkül, hogy hackertámadásokat követett el" - tette hozzá a Jobbik, majd közleményét úgy folytatta:

Jó fideszeshez híven a Magyar Jelen is hazudott, amiért a nemzeti konzervatív ellenzéki párt informatikai vezetője pert is indított ellenük. És hogy a Mi Hazánk Mozgalom ebben is anyapártjára hasonlítson, a bíróságon az ő hazugsággyáruk is éppen annyira volt eredményes, mint amennyire az Origo vagy a Magyar Nemzet szokott az lenni. A Szegedi Ítélőtábla a napokban megszületett jogerős ítéletében kötelezte helyreigazítás közlésére és a perköltség megfizetésére a Magyar Jelen szerkesztőségét, akiknek emellett még számítaniuk kell arra is, hogy a személyiségi jogait is sértő hazugság miatt további pert indít majd ellenük Németh Zsolt.