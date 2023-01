6,3 milliárd forintért vette meg az állam a régi Mol-székházat

6,3 milliárd forintért vásárolta meg az állam a Mol Nyrt. régi székházát, az ott lévő ingóságokkal együtt - szúrta ki a K-Monitor a Nemzeti Vagyonkezelő honlapján.

Korábban, a Mol-torony decemberi átadásakor Hernádi Zsolt, a társaság elnök-vezérigazgatója már elmondta, hogy az épületet valóban az állam vette meg, ám a pontos vételárat nem nevezte meg.

Az összesen 6,3 milliárd forintnyi összeg két szerződést is takar:

az egyiken november 15-ei dátum szerepel, és több mint 6,1 milliárd forintról szól;

a másik, közel 160 millió forintos szerződés pedig az ingóságok tulajdonba vételét taglalja, ez már decemberben kelt.

Az egykori székház egyébként Budapesten, a XI. kerületi Október huszonharmadika utcában található.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, december első felében más kormánytagok mellett Orbán Viktor maga is személyesen ellátogatott az új Mol Campus székházba, és megjelent a cég vezetésének meghívására a Mol-csoport igazgatósági ülésén is.