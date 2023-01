A kormány az Európai Unió Bíróságához fordulhat az Erasmusból kizárt magyar hallgatók miatt

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a mai Kormányinfón kiemelt témaként kezelte az Erasmus-ügyet - emlékezetes, az Európai Unió kizárta azokat az egyetemeket a közös programokból, amelyek kuratóriumában aktív kormánypárti politikusok ülnek.

A kormány álláspontja egyértelmű, amit az Európai Bizottság az Erasmus kapcsán képvisel, elfogadhatatlan és tűrhetetlen - szögezte le Gulyás Gergely. Ezt azzal is próbálta indokolni, hogy sok egyetem működik aktív politikusok vezetésével Nyugat-Európában és ezeket mégsem tartják aggályosnak.

Azt is hangsúlyozta, hogy a brüsszeli megállapodásnak megfelelően módosították a hazai összeférhetetlenségi szabályokon, sőt, állítása szerint a magyar kormány ennél szigorúbb változásokra is nyitott lett volna, de erre nem érkezett igény (a magyar egyetemeken már át is vezették a Brüsszel által kért Elhangzott, hogy Navracsics Tibor tárgyal a félreértés tisztázása érdekében.

Közölte azt is, hogy az Erasmusban résztvevő hallgatók költségeit kifizetik, Magyarország ezeket az ösztöndíj programokat ki fogja fizetni. Illetve leszögezte, ha nem születik gyors megegyezés,

az Európai Unió Bíróságnál pert fog indítani a magyar kormány az Erasmus-programokból való kizárás miatt.

A költségvetéssel kapcsolatban viszont már optimista volt Gulyás Gergely.

Arról beszélt, hogy "a dollárbaloldal gazdasági szakértőinek" nem lett igaza, nem történt meg az összeomlás, Bsőt, szerinte a 2022-es növekedés 4,5 százalék körül lesz, ami az egyik legmagasabb Európában, illetve tavaly is sikerült csökkenteni a hiányt. A reálbérekről is meglepő adatot közölt,

a kormány szerint 2022 első 10 hónapjában 4,3 százalékkal nőttek a reálbérek,

ezentúl 2010-hez képest 77 százalékkal nőttek, ami a hatodik legnagyobb növekedés Európában.

Gulyás Gergely ezt még megfejelte azzal, hogy egy OECD-tanulmány szerint egyedül Magyarországon nőttek a reálbérek 2022 harmadik negyedévében. Magyarországon 4,7 millió munkavállaló van, forint árfolyama is stabilizálódott, és a rezsivédelmen lesz a fókuszban - sorolta még.

Érdekességképpen, 7 milliárdról 17 milliárd euróra nőtt Magyarország rezsiszámlája, ezzel érvelt a háborúval és az energiát érintő, Oroszország elleni szankciókkal szemben.