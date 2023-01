Nyitrai Zsolt már könnyebben eladható, mint egy mosógép, nem téved el a kiemelt társadalmi ügyekben

2022 egyik legfontosabb témája a közoktatás helyzete volt. Polgári engedetlenségi akciók az iskolákban és óvodákban, sztrájkok, diáktüntetések, tanártüntetések, fenyegető levelek és kirúgások, virrasztás a Belügyminisztérium előtt. A tárgyalások is nehézkesen indultak a kormánnyal, de abban sem volt köszönet. Pintér Sándor arcába kiabáló, dühös pedagógusok a konzultációnak csúfolt belügyminiszteri eligazításon – írta 2022-t összegző cikkében a 444.

Ebből is látszik, nem bánik kesztyűs kézzel a kormányzat a diákság és a pedagógusok arctalan tömegével, ez azonban nem általános. A rendszer megmutatja időnként emberarcát is. A „magyar rock- és beatzene nagy hagyományait, értékeit őrző” Könnyűzenei Technikusok Egyesületének évnyitó rendezvényén a miniszterelnök tanácsadója, Nyitrai Zsolt képviselte a kormányt. Nyilatkozott is arról, miért értékes a végrehajtó hatalom számára ez a társadalmi csoport annyira, hogy őt is odaküldték.

„A régi roadok olyan titkok, anekdoták, sztorik és szakmai fogások tudói, amik az egész magyar könnyűzenei élet számára értéket képviselnek. Ezt az értékőrzést, értékmentést és szakmaiságot támogatja a Miniszterelnöki Kabinetiroda, együttműködünk céljaik elérésében”,

s kiderült, hogy már halmazelméleti szempontból is megismerte az egyesület szakmai összetételét.

„Mint megtudtam, minden zenész egy kicsit road is és minden road egy kicsit zenész is”, utána pedig a rendezvény barátságos beszélgetésbe torkollt. „Ilyenkor olyan sztorizások mennek, hogy a nevetéstől a könnyünk is kicsordul”

– ezt már Frenreisz Károly nyilatkozta, aki ugyancsak részt vett az évnyitón. És ha már ott voltak, az idősebb road-ok problémáit is szóvá tette a zenész.

„Azokban az időkben rosszul volt kitalálva ezeknek a fantasztikus szakembereknek a bérezése, így most már nyugdíjasként roppant nehéz anyagi helyzetben vannak, sokan éppen ezért még mindig dolgoznak, pedig ez nem csak szellemi, ez kőkemény fizikai munka is. Ők szó szerint nélkülözhetetlenek a zenekarok életében. Ők azok, akik korábban mennek egy koncert helyszínére és később indulnak haza onnan, mint a zenészek. Közben meg igyekszünk kitalálni, hogyan lehetne ezeknek a zseni technikusoknak segíteni, és ebben Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója partner.”

Egyébként a tanárok bérezése és megbecsülése zenészek között is szóbeszéd. Demjén Ferenc például a Mandinernek adott interjúban

érthetetlenül csodálkozik azon, hogy a diákok „balhéznak” az utcán.

„Állításuk szerint a tanáraik érdekében – bár lehet, csak a szabad idő miatt –, pedig valójában úgy tudnának segíteni, ha megtanulnák, amit át akarnak adni nekik. Ez nem valódi szabadság, sokkal inkább politikai elköteleződés, ami szerintem nem ér meg néhány lyukasórát. Az én generációmnak eszébe sem jutott, hogy a tanárokért az utcán, balhés környezetben vonuljon fel - igaz, akkoriban ezt nem is lehetett megtenni. Egyébként azt sem értem, kiket akarnak a tüntetők meggyőzni az igazukról, hiszen a béremeléssel nagyjából mindenki egyetért, ráadásul a hírek szerint meg is valósul. Bízom benne, végül minden érintett jól jár, s újra nyugalom lesz.”

Nyitrai kormánymegbízott jelenléte az egyesület rendezvényén mindenesetre megnyugtató, érti, mi a baj, ő is már-már zenész.

„Szabadidőmben szívesen hallgatok zenét, ez az, ami igazán kikapcsol. A könnyedebb műfajtól a komolyzenéig mindenből meghallgatom a maradandót.”

És sokoldalú ember. Országgyűlési képviselői munkája mellett 2016-tól a kormányzat stratégiai társadalmi kapcsolatainak összehangolásáért felelt Orbán Viktor biztosaként, még ha nagy is volt rá a kabát. A kormányfő a 2018-ban úgy vélekedett róla, hogy

„egy mosógépet is könnyebb eladni, mint téged”.