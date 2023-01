Kirúgták a nyugdíjas matektanárt, mert részt vett a polgári engedetlenségben

A Telex úgy értesült, hogy a tankerület azonnali hatállyal megszüntette Szabó Márton közalkalmazotti jogviszonyát. A 70 éves pedagógus már nyugdíjas, de részmunkaidőben még matematikát tanított a budapesti Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnázium és Technikumban.

Szabó Mártonnak december 31-én járt volna le a próbaideje, de egy december 19-i keltezésű levélben a tankerület jelezte: december 30-án indoklás nélkül megszűnik a jogviszonya

- írja a lap.

Egyébként már két éve óraadóként tanított az iskolában, de az új konstrukció miatt el kellett kezdenie a próbaidejét részmunkaidős pedagógusként.

A 70 éves matek tanár nyolc éve ment nyugdíjba, korábban közgazdászként és matematikusként szerzett diplomát, később elemző közgazdászként dolgozott. Azért döntött amellett, hogy tanítani fog, mert a nyugdíjas éveiben hiányzott neki a társaság. A felesége a Jaschik Álmos Szakgimnázium tanára.

Saját elmondása szerint a tiltakozásokban azért vett részt aktívan, mert a közoktatásnak problémái vannak, valamint zavarta az is, hogy amellett, hogy alacsony a tanárok fizetése, még módosították a sztrájktörvényt is. Szeptemberben, októberben és novemberben is részt vett polgári engedetlenségben, az első alkalom után kapott is egy figyelmeztető levelet, de azóta semmit nem küldött neki a tankerület.

Miután november 30-án nyolc tanárt kirúgtak, úgy döntött, hogy decemberben egyetlen óráját sem tartja meg.

A felmondó levelét december 23-án vette át a postán. Szabó elmondta, hogy ezt tudomásul vette, majd decemberben bement elköszönni a diákjaitól. A nyugdíjas pedagógus elmondta, hogy nagyon megszerette a tanítást és megviselte, hogy kirúgták.

Nem anyagi kényszerből tanítottam, hanem azért, hogy az agyamat mozgassam és emberek között legyek

- mondta a Telexnek a kirúgott matektanár.