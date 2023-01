Pedagógusok Szakszervezete: A kormány meghátrált, csatlakozunk a sztrájkhoz

A Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) értékelése szerint a kormány meghátrált, és az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményükben egyúttal bejelentették, hogy a szakszervezet csatlakozik a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) által január 23-tól meghirdetett sztrájkhoz.

A pedagóguselbocsátás szabályai kapcsán éjszaka megjelent kormányrendelet

"azt sugallja, hogy a rendpárti belügyminisztert a polgári engedetlenkedő szentgotthárdi tanárok meghátrálásra kényszerítették"

- írta a PSZ, álláspontjuk szerint ugyanis

a tantestület nagy része, 29 pedagógus "egységes kiállásával bebizonyította, hogy nem lehet egy egész tantestületet kirúgni az amúgy is nagy pedagógushiány közepette".

Úgy folytatták, hogy a szabályozás nincs összhangban a háborús veszélyhelyzet idejével, hiszen az jelenleg május végig tart, miközben a pedagógusokat nemcsak 2023. augusztus 1-jei, hanem akár 2024. augusztus 1-jei kirúgással is fenyegeti. "A PSZ most is egyértelművé teszi: a háborús veszélyhelyzetnek eddig sem volt és ezután sem lesz semmi köze az oktatásban dolgozók tiltakozásához!" - nyomatékosította az érdekvédelmi szervezet.

Továbbá úgy értékelték, hogy a rendelet sérti a törvény előtti jogegyenlőséget is, mert a munkáltatókat jogtalan előnyben részesíti a munkavállalókkal szemben. A közlemény diszkriminatívnak minősítette, hogy az azonnali hatályú felmondás lehetőségét - időben - csak a munkáltató számára hosszabbítja meg, míg korábban 15 nap állt rendelkezésre a munkáltató és a munkavállaló számára egyaránt.

A PSZ értelmezése szerint a rendelet azokra is vonatkozik, akik 2023. január 13-a előtt vettek részt polgári engedetlenségben. Egyúttal felhívták a figyelmet arra, hogy "a visszamenőleges hatály minden alapvető jogot sért".

A rendelet indoklását a PSZ azért nevezte beszédesnek, mert szerintük "beismeri, hogy például egy kémiaszakos pedagógus annyit engedetlenkedhet, amennyit akar, hiszen úgysem tudnák pótolni az országos tanárhiány miatt".

A szakszervezet a kommünikében beszámolt arról is, hogy csatlakozik a PDSZ által január 23-ától meghirdetett sztrájkhoz. "A PSZ ugyanis korábban azt ígérte, addig nem hagyja abba a tiltakozó akciókat, ameddig nem teljesülnek a pedagógustársadalom, a szakszervezet követelései" - idézték fel, majd minden oktatásban dolgozót felszólítottak arra, hogy vegyen részt az egyhetes munkabeszüntetésben.

"Amit 2022 nem oldott meg, azt megteszi 2023!"

- zárták közleményüket.