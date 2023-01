Gyöngyösi Márton: Itt az ideje az Orbán Viktor és körei elleni uniós szankcióknak!

Az Európai Unió régóta küzd Orbán Viktor és az általa vezetett rezsim jelentette problémákkal, amelyek mind pénzügyi, mind pedig politikai téren egyre nagyobb kihívást jelentenek az európai közösségnek. A számos politikai jelzés, és figyelmeztetés mindeddig nem ért célt: a Fidesz folyamatosan és módszeresen ment szembe valamennyi európai értékkel, és gyengítette Európát, egyre nyíltabban szolgálva Moszkva érdekeit.

Viselkedésük oka pedig az volt, hogy maguk is elhitték, hogy sérthetetlenek, és úgysem kerül sor komolyabb lépésre velük szemben. Az Ukrajna ellen tavaly megindult orosz agresszió azonban komoly jel volt valamennyi európai kormány, és az EU intézményeinek számára is. Mindez pedig oda vezetett, hogy Orbán Viktor és rezsimjének tevékenysége már korántsem intézhető el egy vállrándítással. A Magyarországon állami segítséggel terjesztett orosz propaganda, valamint az EU egységének nyílt megfúrása, és Orbán azon kijelentései, amelyekkel Magyarország uniós kilépését készíti elő, figyelmeztetően kell, hogy hassanak, ha kontinensünk nem akar az orosz törekvések áldozatául esni.

Ezzel egyidőben az Európai Unió valóban egyre elszántabbnak mutatkozik a források, valamint az európai alapértékek megvédése terén. Orbánék hozzáállása miatt jelenleg is a levegőben lóg több millió eurónyi uniós forrás kiutalása, amely nélkül a magyar államra hosszú távon a biztos csőd vár. Az erőszakos klientúraépítés, és a magyarországi egyetemek nyílt politikai irányítás alá helyezése pedig oda vezetett, hogy felsőoktatási intézményeink nagy részét kizárták az Erasmus programjaiból. Ez az első olyan kézzelfogható lépés, amelyet már a magyar lakosság egy jelentős része is meg fog érezni.

Kétséges ugyanakkor, hogy mindez valóban elvezet-e oda, hogy a magyar emberek maguk is érzékeljék a helyzet súlyosságát. Nyilvánvaló, hogy az Orbán-rezsim nem fog visszakozni, hiszen agymosó propagandájuk továbbra is a kezükben van. Már meg is kezdték a hadviselést az EU ellen, úgy beállítva a történteket, mintha nem a Fidesz, hanem az EU nem tartotta volna be a játékszabályokat.

Meggyőződésem, hogy az orbáni rendszer ellen egyetlen módon lehet felvenni a küzdelmet. Mégpedig úgy, ha őket magukat vágjuk el a forrásaiktól és lehetőségeiktől. Amíg a magyar emberek érzik a következményeket, ám a Fidesz és kommunikációs csatornái sértetlenek, addig lesz módjuk arra, hogy a legképtelenebb hazugságokat terjesszék. Ezért itt az ideje, hogy az EU Orbán Viktor, kormányának tagjai és családjukkal, valamint üzletfeleikkel szemben léptessen életbe szankciókat. Vagyonukat fagyasszák be, valamint tiltsák meg a velük való üzleti és pénzügyi kapcsolatok fenntartását. Ezzel egy csapásra el lehet szigetelni a Fidesz oroszpárti rendszerét, és meg lehet őket fosztani kommunikációs eszközeiktől. Mindez immár nem csak Magyarország, de egész Európa érdeke is.